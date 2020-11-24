Досуговые центры проводят занятия дистанционно

Руководитель «Моего социального центра» Ломоносовского района Александр Горин вместе с командой сотрудников организует дистанционные встречи клубов по интересам для жителей старшего возраста/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Ломоносовском районе открылся новый «Мой социальный центр». Во вторник, 24 ноября, «Вечерняя Москва» узнала, как сотрудники помогают представителям старшего поколения организовывать свой досуг в условиях самоизоляции.

«Мой социальный центр» в районе Ломоносовский — это совершенно новое клубное пространство для досуга и творчества людей старшего возраста. Сейчас, к сожалению, центр закрыт, поскольку пенсионерам рекомендовано в целях безопасности оставаться дома. Тем не менее работа продолжается в дистанционном режиме.

— Наши занятия проходят в онлайн-формате. Например, у всех клубов есть WhatsAppчаты, регулярно проходят видеоконференции в ZOOM и Skype, — рассказал руководитель «Моего социального центра» Александр Горин.

Учреждение работает всего месяц. За это время успели открыться не так много клубов по интересам. Тем не менее, по словам Горина, уже можно выделить те самоорганизованные объединения, которые пользуются наибольшей популярностью.

— Это «Танцуем вместе», клуб любителей рисования, а также дыхательной гимнастики. Все онлайн-активности проводят наши посетители — представители старшего поколения, — отметил он.

Вынужденный переход в онлайн-режим сотрудники центра стараются провести с пользой.

— Сейчас, когда мы временно закрыты для посетителей, у нас есть отличная возможность максимально обустроить наше пространство, — пояснил Александр Горин. — Планируем сделать упор на современные технологии. Некоторые из представителей старшего поколения не очень хорошо разбираются в компьютерах и другой технике. При этом они представляют для них интерес. В нашем клубном пространстве у горожан появится возможность самостоятельно познакомиться с основами работы на компьютере, научиться пользоваться гаджетами.

По словам руководителя учреждения, они даже планируют поставить 3D-принтер, чтобы посетители смогли по-новому взглянуть на такое хобби, как моделирование.

— Кроме того, мы очень внимательно относимся к тому, чтобы наш центр был безбарьерным и инклюзивным. Именно поэтому в спортивном зале уже установлен современный многофункциональный тренажер для инвалидов-колясочников, — добавил он.

Руководитель учреждения подчеркнул, что «Мой социальный центр» лишь помогает москвичам старшего возраста организовывать досуг, а сами мероприятия и тематику придумывают его участники.

— Здесь жители столицы могут самостоятельно создавать клубы, проводить мероприятия, а значит — это шанс реализовать себя, найти интересное хобби, познакомиться с новыми людьми, — сказал он. — Замечательно, что в столице есть такие пространства. И здорово, что я могу принимать активное участие в реализации такого важного проекта.

К слову, Александр Горин начинал свой карьерный путь с должности социального работника. Он не понаслышке знает, как важна для плодотворной работы хорошая атмосфера в коллективе.

— У нас очень дружная команда. Каждый сотрудник обладает серьезным багажом знаний, которым готов поделиться с остальными, — сказал он. Команду вдохновляют активные и веселые москвичи старшего поколения.

— Общение с ними заряжает хорошим настроением, — поделился Горин.

СПАРВКА

На сегодняшний день в столице работают восемь клубных пространств «Мой социальный центр» для представителей старшего поколения. До конца года должно открыться еще столько же. Постоянными участниками клубов являются почти 7 тысяч человек.

В 2021 году планируется увеличить количество «Моих социальных центров» в Москве до 27.

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