Представители ресторанного бизнеса оценили инициативу Минпромторга по работе фуд-кортов

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Идея Министерства промышленности и торговли России об изменении регламента работы фуд-кортов на территории торговых центров, предусматривающая формат обслуживания посетителей за столом как в ресторане, во время пандемии коронавируса является более целесообразной, чем их закрытие. Такое мнение в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» высказали представители ресторанного бизнеса.

Как рассказал совладелец одного из крупных фудмоллов столицы Алексей Васильчук, для торговых центров предложения ведомства могут стать хорошим компромиссом. Тем не менее нюансы есть.

— Для торговых центров это хороший компромисс, на первый взгляд. Правда, необходимо просчитать всю экономику: насколько это увеличит себестоимость услуг и сможет ли стать реальной альтернативой закрытию и компромиссом. Однако сам факт начинаний Минпромторга в поддержку бизнеса — уже хорошо. В ведомстве задумываются о том, чтобы нас спасти, а не просто взять и закрыть, — отметил предприниматель.

Похожего мнения придерживается ресторатор Дмитрий Левицкий.

— Я думаю, это прекрасная инициатива. Все, что не подразумевает закрытие, — это лучше, чем закрытие. Любая идея, позволяющая ребятам работать, конечно, будет поддержана сообществом. Конечно, мы несем дополнительные затраты с начала пандемии, еще первой, обеспечивая лампы обеззараживающие, санитайзеры и все-все-все. Значит, будем покупать еще и защитные экраны, например. Потому что закрытие для многих означает уже неоткрытие никогда, — считает представитель ресторанного бизнеса.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Максим Беляев инициативу федерального ведомства также поддерживает и относится к ней крайне положительно. По его словам, функция утоления голода в ресторанах и на фуд-кортах в принципе вторична. Это прежде всего места, где можно поднять себе настроение. Поэтому необходимо, чтобы они продолжали работать.

— В сложившейся пандемийной ситуации велика угроза скатиться в депрессию. Люди не смогут общаться друг с другом, обмениваться новостями, замкнутся в квартирах, что приведет только к отрицательным результатам. А рестораны и фуд-корты — это места с наименьшей вероятностью заболеть (коронавирусом — прим. «ВМ»), чем тот же общественный транспорт. Но это те места, где люди могут общаться друг с другом и поддерживать на хорошем уровне свой эмоциональный фон, — заявил общественник.

Он подчеркнул, что на объектах общественного питания полностью соблюдаются меры безопасности, социальная дистанция. Весь линейный персонал проходит тесты на коронавирус, носит маски, перчатки, постоянно моет руки. Плюс обеспечивается нормальная вентиляция.

Ранее Министерство промышленности и торговли направило письмо в администрации всех российских регионов с предложениями на случай рассмотрения варианта ограничений или прекращения работы организаций общественного питания в торговых центрах. В ведомстве считают, что посетителей надо обслуживать за столиками, а заказы должен выдавать сотрудник заведения. Кроме того, меню может быть в электронном виде, а оплата заказов — осуществляться безналичным способом.

Помимо этого, в инициативе министерства внимание уделяется социальной дистанции. В частности, для каждого кафе планируется выделить специальные посадочные зоны с расстоянием не менее полутора метров друг от друга. А на каждого посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров свободного пространства. В случае превышения нормы доступ в ресторанный дворик необходимо прекратить. Также на его территории во время действия ограничений должны быть запрещены развлекательные мероприятия.

Для обеспечения безопасности и снижения риска заражения также предусмотрена установка защитных экранов, постоянная вентиляция. После каждого посетителя сотрудникам кафе и торгового центра необходимо обрабатывать подносы антисептиком. Для гостей санитайзеры тоже должны быть установлены.

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