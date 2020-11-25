Шлю привет с высоты

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Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях любимого дела. Сегодня секретами того, как различать древнефиникийские команды, которые подают с земли строители, делится крановщица Наталия Стародворцева.

Управлять высоким башенным краном на стройке — особое искусство. Главное — чутко настраивать этот большой механизм, считает крановщица СМУ-12 АО «Мосметрострой» Наталия Стародворцева.

— Наталия Ивановна, давно работаете на кране?

— В следующем году будет 50 лет трудовому стажу, из них 30 — на кране. Так и хожу: куда кран, туда и я. Ничего сложного в его управлении нет. Важно знать контроллеры и команды: «вира» и «майна».

— А что они обозначают?

— Это древнефиникийские команды, взятые у мореплавателей. Обычно со стройплощадки мне наверх кричат эти два слова. «Вира «буквально означает «в воздух» и работает на подъем груза. «Майна» дословно переводится «в воду», на стройплощадке это означает опустить груз. Могут попросить куда-то подъехать. Кран можно перемещать, если это необходимо. В целом, зная эти две команды, можно работать на стройке. Возможно, новому человеку поначалу будет и страшновато: как-никак краном управляешь. Но привыкаешь быстро.

— А вы высоко сидите в кабине? Есть боязнь высоты?

— Нет, тем более что кабина так называемого «нулевика» расположена всего в полутора метрах над землей. Были железные напарники и повыше — в кранах, на которых я работала, кабина бывала на уровне пятого этажа. На такой высоте хочется и по сторонам немного оглядеться — город красивый, вид из кабины хороший.

— Какой груз приходится перемещать по площадке с помощью крана? Сложно ли с ним обращаться?

— Разный, преимущественно это стройматериалы. Вес самых тяжелых доходит до девяти тонн. Есть длинные, по 12 метров, трубы, арматура, тюбинги — словом, все, что привозят на строительную базу. Когда приходится работать с тяжелым грузом, чувствую, как все механизмы напрягаются, чтобы перетащить деталь большого веса. Непросто поворачивать и с длинным грузом. Но когда работаешь всю жизнь на стройке, приспосабливаешься к любым габаритам.

— Работа в кабине крана — это работа практически на улице. Как привыкнуть к переменам погоды?

— Кабина металлическая, и летом она быстро нагревается, а иногда даже накаляется. Приходится ставить маленький вентилятор. Пропеллер меня немного обдувает. Зимой печки работают, в кабине становится свежо. Пока не замерзаем. В холодное время спасают телогрейка и валенки. Правда, в сапогах удобнее нажимать на педали. Их две: тормоз стрелы и сигнал.

— А что чаще приходится задействовать в управлении краном: ноги или руки?

— Работать приходится в основном руками, переключать рычаги: два с одной стороны — на подъем груза и передвижение крана, а с другой — на поворот и вылет стрелы. Важно еще и по сторонам смотреть: куда перемещать стрелу, куда едет кран, нет ли поблизости людей.

— А смены на стройке как устроены?

— На стройплощадку прихожу к 7:45. В журнале необходимо поставить подпись о прохождении техники безопасности. Потом можно парой слов перекинуться с коллегами, а в 8 часов начинается смена. Рабочий день длится до 17 часов, час дается на обед.

— Вы уже давно на строительстве метро. Что самым сложным оказалось за полвека?

— Из самых сложных в строительстве назвала бы «Петровско-Разумовскую» Серпуховско-Тимирязевской линии. Приходилось поднимать и породу, и людей, усиленно работать в ночные смены. Но ничего, молодые были, со всем справились. И сейчас все нормально, тоже справляемся.

ДОСЬЕ

Наталия Ивановна Стародворцева родилась 20 августа 1950 года в Ровенской области (Украина). Окончила девять классов и местное училище при Ровенском комбинате. Трудилась прядильщицей до 1971 года. На Мосметрострое работает в одном СМУ. Вначале это было управление № 5, затем № 25, после реорганизации в марте 2020-го — СМУ-12.

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