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Все получится
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Все получится

Наталия Покровская

Общество

Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Не формальная обстановка, как правило, располагает к откровенному разговору.

Сегодня о своих жизненных правилах «Вечерке» рассказывает заведующая библиотекой № 115 района Кузьминки Наталия Калашникова.

1 Фраза «Пришел, увидел, победил» применима в любой сфере жизни.

2 Ребячество с друзьями, на природе — самое лучшее воспоминание о детстве.

3 В сложной жизненной ситуации беру в руки книгу. Она — мост, чтобы идти дальше.

4 Не может быть одной «настольной книги». Что читать — зависит от настроения и от того, что сейчас происходит в жизни.

5 Не каждая книга может стать источником знаний.

6 Авторитеты для меня есть только в книгах.

7 Сегодня сложнее научить родителей читать детям, чем привить ребенку любовь к книге.

8 Книги, о которых не подозреваешь… Они могут попасть в руки и нечаянно помочь. Поэтому все библиотекари — волшебники.

9 Самый сложный детский вопрос — «Когда?»

10 Детям сегодня нужны разные хобби, а не тренды, которые им навязывают.

11 Людям легко договориться друг с другом, если есть общее дело или интересы.

12 Я сама себе должна быть крепостью.

13 В лесу «работают» все чувства — тактильность, вкус, запах… А сеть не работает!

14 Оптимистом по отношению к другим быть сложно. Легче поверить в себя.

15 Мои внутренние убеждения позволяют не поддаваться чужому влиянию.

16 Карьера важна как путь к себе, становление себя.

17 В новой реальности одни могут завязнуть в проблемах, а другие — рвануть вперед.

18 Без экспериментов не бывает новых открытий.

19 Правду стоит выдавать порционно, чтобы убедиться, что тебя поняли правильно.

20 В будущем обязательно должен быть солнечный свет, мирное небо и любовь к другим людям.

21 Я — латентный бунтарь. Часто плыву против течения.

22 Критика — это зеркало того, кто критикует.

23 Компьютерные игры — не зло, а психотерапия.

24 Селфи уже не модно. Желание любоваться своей внешностью быстро приедается.

25 Счастье — это солнце по утрам, любые, даже самые маленькие победы и позитивное отношение к себе и окружающим.

26 Риск оправдан, когда он не ранит других.

27 Хорошо, что не умею читать чужие мысли.

28 Мне жаль тех, кто зацикливается на прошлом. Жить нужно настоящим, в котором мы — участники.

29 Фраза «время — деньги» давно устарела. Это как «лес — шишки», всего лишь ассоциация.

30 Душа обязана ежедневно наполняться. Чем — личный выбор каждого.

31 Еда — это в равной степени необходимость и удовольствие и что-то еще: психотерапия, например, или даже искусство.

32 Цель может кардинально поменяться, пока ты идешь к ней.

33 В Воронежской области есть уникальное место – Дивногорье. Оно научило меня ценить природу, искусство и культуру.

34 Любимое место в городе — между домом и работой. У меня это сквер имени Федора Полетаева в Кузьминках. В нем хорошо всем поколениям.

35 Из прозы полетом фантазии можно сделать поэзию.

36 Кошка — это теплое пузо под боком, уют и понимание, что ты — дома.

37 Нужно верить, что все получится.

38 Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, в будущем.

39 Нужно уметь видеть в каждом что-то прекрасное. Я только на пути к этому.

40 Умение прощать — это инвестиции в свое благополучие.

41 Просить прощения нужно хотя бы для того, чтобы понять, на что человек обиделся.

42 Обожаю нечаянные радости, они могут быть и без обертки.

43 Всегда начинаю смеяться еще до того, как закончу рассказывать анекдот.

44 Люблю жизнь, я в ней не одинока.

ДОСЬЕ

Когда в декабре 2017 году Наталия Калашникова стала заведующей библиотекой, ей было всего 25 лет. Она с детства мечтала работать в творческой команде, окончила художественную школу, но сначала получила профессию инженера в Воронежском государственном техническом университете.

Потом, переехав в Москву, окончила курсы переподготовки «Реклама и PR в системе современных маркетинговых коммуникаций» при Центральной библиотеке имени Н. А. Некрасова, а также образовательную программу по созданию и управлению проектами на базе библиотеки им. М. Светлова.

Работала в Ахматовской библиотеке, где также вела кружок живописи для детей. С 2015 года Наталия — активный член Литературного Объединения Молодежи «ЛОМ». Автор проекта «Библиотека киберспорта», поддержанного столичным Департаментом культуры.

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