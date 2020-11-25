Все получится
Узнать характер человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Не формальная обстановка, как правило, располагает к откровенному разговору.
Сегодня о своих жизненных правилах «Вечерке» рассказывает заведующая библиотекой № 115 района Кузьминки Наталия Калашникова.
1 Фраза «Пришел, увидел, победил» применима в любой сфере жизни.
2 Ребячество с друзьями, на природе — самое лучшее воспоминание о детстве.
3 В сложной жизненной ситуации беру в руки книгу. Она — мост, чтобы идти дальше.
4 Не может быть одной «настольной книги». Что читать — зависит от настроения и от того, что сейчас происходит в жизни.
5 Не каждая книга может стать источником знаний.
6 Авторитеты для меня есть только в книгах.
7 Сегодня сложнее научить родителей читать детям, чем привить ребенку любовь к книге.
8 Книги, о которых не подозреваешь… Они могут попасть в руки и нечаянно помочь. Поэтому все библиотекари — волшебники.
9 Самый сложный детский вопрос — «Когда?»
10 Детям сегодня нужны разные хобби, а не тренды, которые им навязывают.
11 Людям легко договориться друг с другом, если есть общее дело или интересы.
12 Я сама себе должна быть крепостью.
13 В лесу «работают» все чувства — тактильность, вкус, запах… А сеть не работает!
14 Оптимистом по отношению к другим быть сложно. Легче поверить в себя.
15 Мои внутренние убеждения позволяют не поддаваться чужому влиянию.
16 Карьера важна как путь к себе, становление себя.
17 В новой реальности одни могут завязнуть в проблемах, а другие — рвануть вперед.
18 Без экспериментов не бывает новых открытий.
19 Правду стоит выдавать порционно, чтобы убедиться, что тебя поняли правильно.
20 В будущем обязательно должен быть солнечный свет, мирное небо и любовь к другим людям.
21 Я — латентный бунтарь. Часто плыву против течения.
22 Критика — это зеркало того, кто критикует.
23 Компьютерные игры — не зло, а психотерапия.
24 Селфи уже не модно. Желание любоваться своей внешностью быстро приедается.
25 Счастье — это солнце по утрам, любые, даже самые маленькие победы и позитивное отношение к себе и окружающим.
26 Риск оправдан, когда он не ранит других.
27 Хорошо, что не умею читать чужие мысли.
28 Мне жаль тех, кто зацикливается на прошлом. Жить нужно настоящим, в котором мы — участники.
29 Фраза «время — деньги» давно устарела. Это как «лес — шишки», всего лишь ассоциация.
30 Душа обязана ежедневно наполняться. Чем — личный выбор каждого.
31 Еда — это в равной степени необходимость и удовольствие и что-то еще: психотерапия, например, или даже искусство.
32 Цель может кардинально поменяться, пока ты идешь к ней.
33 В Воронежской области есть уникальное место – Дивногорье. Оно научило меня ценить природу, искусство и культуру.
34 Любимое место в городе — между домом и работой. У меня это сквер имени Федора Полетаева в Кузьминках. В нем хорошо всем поколениям.
35 Из прозы полетом фантазии можно сделать поэзию.
36 Кошка — это теплое пузо под боком, уют и понимание, что ты — дома.
37 Нужно верить, что все получится.
38 Стабильность — это уверенность в завтрашнем дне, в будущем.
39 Нужно уметь видеть в каждом что-то прекрасное. Я только на пути к этому.
40 Умение прощать — это инвестиции в свое благополучие.
41 Просить прощения нужно хотя бы для того, чтобы понять, на что человек обиделся.
42 Обожаю нечаянные радости, они могут быть и без обертки.
43 Всегда начинаю смеяться еще до того, как закончу рассказывать анекдот.
44 Люблю жизнь, я в ней не одинока.
ДОСЬЕ
Когда в декабре 2017 году Наталия Калашникова стала заведующей библиотекой, ей было всего 25 лет. Она с детства мечтала работать в творческой команде, окончила художественную школу, но сначала получила профессию инженера в Воронежском государственном техническом университете.
Потом, переехав в Москву, окончила курсы переподготовки «Реклама и PR в системе современных маркетинговых коммуникаций» при Центральной библиотеке имени Н. А. Некрасова, а также образовательную программу по созданию и управлению проектами на базе библиотеки им. М. Светлова.
Работала в Ахматовской библиотеке, где также вела кружок живописи для детей. С 2015 года Наталия — активный член Литературного Объединения Молодежи «ЛОМ». Автор проекта «Библиотека киберспорта», поддержанного столичным Департаментом культуры.
Читайте также: Столичные библиотеки пригласили москвичей на онлайн-встречи с писателями