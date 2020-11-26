Онищенко объяснил, зачем в Москве продлили ограничения по коронавирусу

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Продление ограничений в столице — необходимая мера, чтобы не допустить резкого роста числа заболевших. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас самый опасный период, поскольку на эпидемию коронавируса накладываются также сезонные заболевания:

— Конечно, это двойной удар, и не каждый сможет вынести наложение одной болезни на другую. Поэтому нам только остается исполнять все рекомендации, которые предлагаются, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, — отметил он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что непродолжительные ограничения позволят избежать самого плачевного сценария, с которым столкнулись Италия и США.

— Да, к сожалению, на Новый год нам придется проводить праздники в кругу семьи, так этот праздник как раз и отмечают в кругу родных. Ничего страшного в этом нет. Тем более на улицу выходить свободно с защитными средствами можно, поэтому особых поводов для паники я не вижу, — рассказал он.

Онищенко призвал не драматизировать ситуацию и набраться терпения, он посоветовал избегать тесного контакта с людьми, а граждан старше 65 лет призвал соблюдать домашний режим, чтобы избежать заражения и новых ограничений в перспективе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер, срок которых истекал 29 ноября. Глава города подчеркнул, что, несмотря на то, что динамика темпов роста госпитализаций и выявленных пациентов с коронавирусом снижается, ситуация с распространением болезни по-прежнему остается довольно сложной.

Согласно решению мэра, до 15 января 2021 года решено продлить три ограничения. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуют оставаться дома, покупку продуктов, походы по госучреждениям лучше доверить родственникам. Работодатели должны оставить на удаленной работе не менее 30 процентов своих сотрудников. Кроме того, развлекательные комнаты в торговых центрах также будут оставаться закрытыми, поскольку дети являются бессимптомными переносчиками болезни.

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