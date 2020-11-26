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Бендеру и не снилось: как московские оперативники распутывают махинации, совершенные по всей России
Фото: pixabay.com

Бендеру и не снилось: как московские оперативники распутывают махинации, совершенные по всей России

Андрей Объедков

Общество

К концу года принято подводить итоги. Представители уголовного розыска рассказали нам о раскрытых в этом году громких делах.

Спонсор из... тюрьмы

Необычных грабителей удалось недавно выявить оперативникам. В полицию обратилась московская семья, у которых болел сын, и ему требовалась дорогостоящая операция за границей. Супруги рассказали полицейским, что им позвонил бизнесмен, который пообещал, что оплатит лечение, но родителям для этого нужно перевести комиссионные сборы — 500 тысяч рублей. Ради сына супруги быстро собрали нужную сумму и перевели на предъявленный счет. Когда «спонсор» перестал выходить на связь, семья обратилась в полицию.

— Данное преступление относится к дистанционным, — рассказывает подполковник полиции, начальник ОУР УВД по Юго-Западному округу Рушан Абдуллин. В последние годы такие преступления набирают обороты. И сколько бы мы ни говорили, что нужно быть осторожнее, до сих пор находятся доверчивые люди.

Сотрудникам уголовного розыска предстояло проверить банковский счет, куда уходили деньги потерпевших. И вскоре полицейские вышли на воров, которые отбывали срок в одной из колоний Оренбургской области.

— Злоумышленники находили в интернете информацию о детях, которые нуждаются в лечении, и звонили в фонд, — поясняет Абдуллин. — Представившись спонсорами, они получали телефоны родителей.

Распутывая эту историю, столичные оперативники нашли уже десять потерпевших в разных городах страны.

— Скорее всего, список потерпевших еще пополнится, — уверен подполковник. — И неважно, что это будут люди не из нашего округа. Наша задача — помочь тем, кто попал в беду.

Техника за чужой счет

Еще одна группа «великих комбинаторов» начала свою деятельность с того, что раздобыла на черном рынке базу с номерами счетов клиентов разных банков. На деньги с них мошенники приобретали дорогую технику в известных магазинах, скупая ее крупными партиями для дальнейшей перепродажи.

— Сначала они оплачивали товар деньгами со счета потерпевшего, а потом посылали одного из членов банды его получать, — рассказывает Рушан Абдуллин. Пришлось устанавливать, в какое время делались покупки, просматривать камеры видеонаблюдения в магазинах. Параллельно полицейские стали отслеживать крупные заказы, которые оплачивались со счетов клиентов. Был налажен контакт со службами безопасности торговых центров. Причем покупки мошенники совершали в разных регионах.

Человека, приехавшего забирать очередной заказ, задержали в Новосибирске. На место происшествия вылетели и столичные сыщики. Выяснилось, что в группе было 13 человек.

— На данный момент выявлено 210 эпизодов в 60 регионах России, в том числе и в столице, — констатирует Абдуллин. — Только одной из компаний причинен ущерб на 39,5 миллиона рублей! Сейчас продолжается расследование и проверяются сомнительные покупки во всех уголках России.

ПРОДАЖА С УБЫТКОМ

Вот еще одна из свежих историй. Из-за пандемии оживился спрос на дачи, и москвичка решилась продать старый дачный участок. Дали с мужем объявление. Откликнувшаяся на него женщина сообщила, что приехать из другого города пока не может, но чтобы участок не продали, оставит задаток — 50 тысяч руб лей.

А чтобы осуществить перевод, получателям нужно срочно найти банкомат и следовать ее командам. У банкомата покупательница продиктовала телефон, который нужно было ввести. И продавец уже собралась нажать клавишу ввода, как вдруг увидела высветившуюся строку: обладатель данного номера получает доступ к вашей карте и счетам. Только это женщину и «отрезвило». Поняв, что ее вычислили, покупательница бросила трубку, и вскоре ее номер был заблокирован.

КАК СОХРАНИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ НА КАРТЕ

Что нужно помнить, чтобы не пострадать от дистанционного мошенничества, рассказывает юрист, генерал-майор в отставке Виктор Вохминцев:

— Во-первых, нельзя переходить по ссылкам на незнакомые сайты, которые обычно бывают яркими и обещающими немыслимые выигрыши или предлагают товары за бесценок. Не переходите и по ссылкам о розыгрышах призов, которые приходят на телефон. Мошенники могут использовать шпионские программы и считывать информацию, хранящуюся на вашем компьютере или в телефоне, в том числе домашний адрес, номера счетов и так далее.

Часто мошенники, обещая приз, просят заказать товар в каком-то магазине или же просят перечислить «комиссионные» за выигрыш, а после их получения бесследно пропадают.

Не стоит выкладывать в открытый доступ, в первую очередь в соцсетях, персональные данные: адрес, телефон и др. По ним мошенники могут взломать личный кабинет в банке и завладеть деньгами.

Читайте также: В Роскачестве объяснили, как защититься от мошенников в Telegram

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