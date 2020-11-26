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Букет доставлен адресату вовремя
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Букет доставлен адресату вовремя

Дженни Самойлова

Общество

Букеты и цветочные композиции — неотъемлемая часть любых праздников. И если по каким-то причинам нет возможности лично вручить красивый букет виновнику торжества, на помощь приходит доставка. Так сейчас, и так же было много лет назад.

Традиция дарить людям цветы существует уже несколько тысяч лет. История же их доставки началась значительно позже. Многие подумают, что такой сервис пришел в нашу жизнь относительно недавно и стал популярен с появлением рекламы и развитием интернета. И будут неправы. В Москве доставка цветов появилась в конце XVIII — начале XIX века. Тогда, когда появились первые цветочные магазины и лавки, которые располагались преимущественно на столичных бульварах.

По словам москвоведа Андрея Клюева, первым клиентом сервиса стала состоятельная московская публика — дворяне, офицеры, высшее чиновничество.

— В допетровской Москве не было принято дарить цветы или приходить в гости с букетом. В то время цветы не были тем товаром, который покупали ради выражения собственных чувств и создания положительных эмоций. Но уже в XVIII веке, когда в Москву приходят европейская культура и мода, в том числе и на торговлю цветами, все меняется. На московских улицах и особенно бульварах, где любили прогуливаться состоятельные жители столицы, появляются первые цветочные магазины, — рассказывает Андрей Клюев. — Кстати, в то время, купив товар, москвичи из высшего общества не спешили покупку тут же забрать с собой, а оформляли бумагу, в которой указывали, по какому адресу и когда приказчик должен доставить приобретение. Соответственно, такая же практика распространялась и на цветы.

Что касается флористической моды, то в цветочных лавках в то время не найти было экзотической флоры и полевых цветов: ромашек, ландышей, васильков. Доставщики спешили с коробками, которые были заполнены цветами, выращенными в усадьбах московского дворянства, во многих из которых в комплекс входили также оранжереи.

— Подобные оранжереи были в Кускове, Останкине и в других усадьбах, — рассказывает москвовед. — Они стали хорошим дополнительным источником дохода для их владельцев, так как выращенные здесь цветы частично отправлялись на продажу.

Цветы настолько гармонично вписались в московский быт, что представители буржуазии заказывали дамам сердца доставку не только живых цветов, но и сладких.

— Например, кондитерская фабрика «Эйнем» предлагала московским барышням доставить карамелизированную розу, которая могла, не теряя свой красоты и свежести, украшать интерьер дома долгие годы.

К слову, складывающиеся цветочные традиции, а вместе с ними и способы доставки развивались вплоть до революции. А потом на долгие годы просто исчезли. В первое десятилетие после революции 1917 года из-за сложного положения в стране цветочная доставка на дом была утрачена. У людей просто не было денег на них, или они считали дарение цветов чем-то вроде буржуазного предрассудка. Но жизнь берет свое, и вскоре кавалеры вернулись к процессу ухаживания за дамами при помощи цветочных букетов. Цветочный бизнес вновь стал развиваться, и на улицах Москвы все чаще можно было увидеть не пеших доставщиков цветов, а людей, которые разъезжали на велосипедах, оборудованных специальными ящиками для доставки растений.

Сегодня сервис по доставке цветов переживает настоящий бум. С развитием информтехнологий заказать букет стало проще. Расширилась и география доставки, а вот главное правило сервиса осталось неизменным — цветы должны быть доставлены адресату быстро и в идеальном состоянии.

По словам владелицы салона цветов Владиславы Миримановой, чтобы человек получил свежий, красивый букет, особое внимание нужно уделять упаковке.

— Здесь все зависит от времени года. Если это доставка в зимний период, то у нас есть специальные коробки, в которых предусмотрено несколько слоев утеплителя, чтобы цветы не замерзли. Для летней доставки в арсенале флористов есть аквабоксы, которые помогают сохранить свежесть цветов, — рассказывает Мириманова.

По ее словам, доставку цветочных композиций чаще всего заказывают мужчины.

— Они часто просят совета у флориста, какой букет отправить в том или ином случае, какие цветы уместно добавить, какого оттенка. Кстати, в нашей практике достаточно часто встречаются случаи, когда мужчины отправляют цветы получателю анонимно, — рассказывает владелица цветочного салона.

Наибольшей любовью у москвичек неизменно пользуется королева цветов — роза.

— В последнее время жительницы столицы отдают предпочтение необычным оттенкам и фактурам. Особенно им нравятся пионовидные розы, — уточняет она. — Представительницы старшего поколения чаще предпочитают видеть в своих букетах хризантемы, — говорит Владислава Мириманова.

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