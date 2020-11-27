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Скорая помощь на дому, в быту, в дороге
Фото: Пресс-служба ООО ГК «Пальма»

Скорая помощь на дому, в быту, в дороге

Полина Французова

Общество

Как известно, самые распространенные травмы — бытовые. Преимущественно это раны и ожоги от повседневной деятельности человека. Готовка, уборка, мелкий бытовой ремонт в доме, ремонт автомобиля и многое, многое другое, с чем мы сталкиваемся каждый день. Для оперативного закрытия поверхностных ран и ожогов в каждой аптечке — домашней, туристической, автомобильной должно быть эффективное средство.

Предлагаем Вашему вниманию — современное эффективное порошкообразное средство для быстрой остановки кровотечений и обработки ран — СТАТИН.

Статин выпускается на основе альгината натрия и предназначен для быстрой остановки кровотечений, заживления различных ран, а также обработки и заживления поврежденной кожи вокруг стомы. Останавливает капиллярные кровотечения в момент нанесения, а кровотечения средней интенсивности – за 8-10 сек. При этом на поверхности раны образуется нежный гелеобразный слой, рельефно покрывающий пораженные ткани любой конфигурации. Гелеобразное покрытие обеспечивает хороший водо- и газообмен в ране, безболезненность перевязок, предотвращает спаечный процесс. Обеспечивает хороший косметический эффект, не оставляет рубцов.

Незаменимое средство первой помощи СТАТИН должно быть в каждой аптечке — домашней, туристической, автомобильной!

Формы выпуска:1 г. в пакете из ламинированной бумаги. Поступает в продажу,как в индивидуальной упаковке, так и в коробочках по 5 пакетов.

Цены в аптеках города: один пакетик — от 20 руб., упаковка из пяти пакетиков — от 90 руб.

ООО «ГК ПАЛЬМА»

Тел.: +7(495)921-37-19

palma@palma-med.ru www.palma-med.ru

Возможны противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией

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