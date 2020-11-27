Тренды безоперационной подтяжки лица

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Даже при тщательном уходе за кожей лица с использованием профессиональной косметики невозможно предотвратить старение. Это естественный процесс, так как с возрастом уменьшается количество вырабатываемого коллагена, эластина. Кожа утрачивает упругость и свежесть. Появляются возрастные изменения в виде опустившихся уголков губ, второго подбородка, мелких морщин в уголках глаз. Устранение этих изменений требует кардинальных мер. Но пластическая операция – не единственное решение. На помощь приходит аппаратная косметология, в которой сегодня используется множество новых методик, современное оборудование. В этой статье поговорим о трендах в области безопасных способов подтяжки лица.

Один из наиболее эффективных методов – безоперационная подтяжка лица на аппарате ULTRAFORMER 3. Она поможет остаться молодой. Суть этого метода заключается в том, что под действием ультразвука сжигаются ненужные жировые клетки. Это активизирует процесс выработки коллагена, поэтому кожа становится подтянутой, приобретает свежий вид. Инновационный SMAS-лифтинг становится востребованным в наше время, так как эта процедура обладает рядом преимуществ:

• сеанс проходит быстро и комфортно;

• безинвазивный метод, поэтому нет длительного периода реабилитации;

• возможность проведения процедуры в любое время года;

• отсутствие ограничений для проведения;

• эффект заметен через час после процедуры.

Аппарат Ultraformer по лицу, с помощью которого проводится лифтинг, доказал эффективность. Поскольку нет инвазивного вмешательства, то отсутствует период реабилитации. Цена на процедуру ультраформер — лифтинг в каждом случае рассчитывается индивидуально. Зависит от количества участков, которые нуждаются в контурировании. Изучить актуальные цены в Москве можно здесь.

Безоперационный метод липосакции тела

Действенным способом избавления от лишнего веса и коррекции фигуры считается липосакция. Современные методы позволяют провести липосакцию без хирургического вмешательства. Речь идет об аппарате ULFIT. За один сеанс можно избавиться от лишних сантиметров. Данный способ не только эффективный, но и обладает другими плюсами:

• безопасность;

• безболезненность;

• сеанс занимает не более 60 минут;

• полученный результат сохраняется долгое время (жир сжигается надолго);

• подтягивание кожи;

• возможность убрать локальные жировые отложения.

Безоперационная подтяжка заключается в локальном воздействии на проблемные участки фокусированным ультразвуком. Он разрушает мембраны жировых клеток, которые потом естественным путем выводятся из организма. Этот метод помогает решить сразу две задачи — устранить избыток жировой ткани и подтянуть кожу. Эффект будет заметен после первого сеанса, который длится от 30 до 60 минут. Учитывая эффективность, процедура стоит недорого. Не нужно прилагать физических усилий, морить организм голодом или ложиться под нож хирурга. Во время лифтинга пациент не испытывает боли и дискомфорта.

Аппаратом ULFIT можно обработать различные участки, на которых собирается жир — живот, ноги, руки, ягодицы. Если проблема состоит только в отдельных зонах, то этот метод подходит идеально. На теле не остается следов, нет длительного периода реабилитации. После сеанса человек может вернуться к привычной жизни. Безопасность связана с тем, что ультразвук воздействует только на жировые клетки, не поражая кровеносные сосуды. Врач может контролировать глубина проникновения волн, что исключает поражение тканей и осложнения. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, нужно обращаться за помощью к опытному врачу в проверенную клинику.

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