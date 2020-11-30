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Трансформируемая мебель — отличное решение для малогабаритной квартиры
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Трансформируемая мебель — отличное решение для малогабаритной квартиры

Полина Французова

Общество

Многие семьи не могут позволить себе достаточно просторное жильё. Трансформируемая мебель для них — настоящее спасение. Она позволит сэкономить место, не отказываясь от комфорта. А главное, её можно найти для всех зон: спальни, детской, гостиной, кухни и прихожей.

Виды трансформеров

Чаще всего встречаются трансформеры их двух типов предметов, например: стол-кровать, стенка-кровать, шкаф-кровать, столик-полка. Бывают и более сложные варианты: сочетания кровати со шкафом и столом или диваном.Стол, кресло или шкаф, трансформирующиеся в кровать, - отличный вариант для детской. У ребёнка будет место для сна, для занятий или хранения вещей, и ещё останется, где играть и принимать друзей.Если детей двое, сэкономить место в детской поможет диван-двухъярусная кровать. Днём дети смогут с комфортом почитать на диване книгу или послушать музыку, а ночью у обоих будут уютные спальные места.Все эти варианты трансформируемой мебели актуальны не только для школьников, но и для студентов.В гостиной будет уместен, к примеру, диван-стол. Он же пригодится на даче, для уютных посиделок на веранде. Журнальный столик, превращающийся в обеденный стол, поможет провести семейное торжество или принять гостей.Вместо громоздких шкафов для одежды можно приобрести умную систему хранения. Она займёт относительно небольшую площадь, но в открытом состоянии заменит собой целую гардеробную комнату.Стеллаж-стол обеспечит неплохим и довольно функциональным, хоть и не слишком просторным, рабочим местом. На откидной столешнице вполне можно расположиться с ноутбуком или тетрадями, а на полках разместить книги, канцелярские принадлежности и другие нужные вещи.Для небольшой кухни хорош стол-трансформер, который обычно занимает мало места, но при необходимости легко превращается в обеденный. Существуют конструкции типа всем знакомого стола-книжки или же с выдвижными столешницами.Другой кухонный вариант – стеллаж-трансформер, который легко превращается в стол с четырьмя стульями.

Плюсы

Компактность. Трансформируемая мебель решит проблему отсутствия свободного места в квартире.Многофункциональность.Разнообразие вариантов конструкций и сочетаний в одной конструкции предметов мебели.Простота использования. Благодаря специальным механизмам трансформировать такую мебель обычно достаточно легко.В кроватях-трансформерах используются только ортопедические матрасы, обеспечивающие хороший отдых и здоровье позвоночника.

Минусы

Высокая стоимость.В одно и то же время можно использовать только один из предметов мебели (например, только стол или только кровать).Механизмы трансформации могут заедать или ломаться, а найти им замену порой непросто.Иногда для складывания-раскладывания мебели-трансформера требуется прилагать определённые усилия, что не всем подойдёт. Существуют модели с автоматическим приводом, которые складываются и раскладываются с помощью пульта, но цена их довольно высока.

Существует множество вариантов трансформируемой мебели. Каждый сумеет найти то, что подойдёт именно ему и позволит максимально рационально использовать жилплощадь.

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