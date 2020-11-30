В Центральный Детский магазин — за обновками к зимнему сезону

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

В Центральном Детском магазине, собственником которого является компания «Галс -Девелопмент», открылись новые магазины. Так, на первом этаже торговой галереи «Улица сказок» распахнули свои двери магазины популярной марки итальянской детской обуви и одежды Primigi. Здесь можно найти одежду и аксессуары для новорожденных малышей, собрать в школу или на праздник детей и подростков.

Отличительной особенностью бренда является детская обувь. Ее разработка производится с учетом анатомических особенностей детской стопы. В таком сапоге или ботинке нога ребенка не будет болтаться. Поскольку нога у детей растет, то носок обувных изделий моделируется так, чтобы пальцам было свободно, даже если стопа увеличится на размер.

Компанию итальянскому бренду составил российский производитель: на первом этаже расположился бутик премиальной детской одежды Zhanna&Anna, созданный мамой пятерых детей Жанной Казанской.

Одежда, представленная в магазине, — это качественная продукция, учитывающая особенности российской среды — от специфического климата до требований детских образовательных учреждений. Поэтому здесь можно найти комплекты, подходящие как для путешествий по нашей стране, так и для посещения государственных и частных школ.

А на третьем этаже универмага открыл свои двери магазин детской одежды и аксессуаров Teewit kids. Поклонники популярных брендов смогут найти здесь модные пуховики и джоггеры от Calvin Klein kids и выбрать удобный трикотажный джемпер в Tommy Hilfinger kids.

По словам Светланы Мазур, директора департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент», в пандемию развитие рынка товаров для детей очень важно.

— Мы приветствуем новых арендаторов и всегда готовы идти навстречу развивающемуся бизнесу, — отмечает она. — На данный момент в универмаге работает более 140 магазинов на площади более 34 тысячи квадратных метров, в том числе более 8 тысяч квадратных метров занято магазинами игрушек, на 10 тысячах квадратных метров разместились разнообразные детские развлечения и более 4 тысяч квадратных метров отведено под рестораны и фудкорты.

Напомним, что «ЦДМ на Лубянке» возобновил работу 1 июня, в свой 63-й день рождения. Для посетителей открылось более 100 магазинов игрушек, детской одежды, товаров для новорожденных, книг и подарков.

Для того чтобы посещение универмага было безопасным для всех, в торговом центре усилили режим дезинфекционной обработки поверхностей, провели очистку систем кондиционирования и вентиляции и установили приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

Кроме того, сотрудники разметили все общественные зоны магазинов, чтобы москвичам было легче сохранять социальную дистанцию. А на входах разместили пункты, где можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.