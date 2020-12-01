«Не дали спастись»: психолог объяснила, почему фотомодель Судакова решилась на убийство мужа

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Погибший муж фотомодели Лидии Судаковой, которого она ударила ножом в грудь, открыто провоцировал ее и фактически вынудил пойти на убийство. Такое мнение семейный психолог и психотерапевт Марина Слинькова выразила в беседе с «Вечерней Москвой».

В ночь на 29 ноября фотомодель Судакова зарезала своего мужа Сергея Попова. По информации СМИ, сначала мужчина привел подругу и начал с ней заигрывать, чтобы вызвать ревность у жены. Та ушла на кухню, однако Попов догнал возлюбленную и начал бить. Под рукой у Судаковой оказался нож, которым она воспользовалась «в целях самообороны». Девушка сама вызвала медиков и оформила явку с повинной. Врачи не сумели спасти Попова, а на фотомодель завели уголовное дело.

Психотерапевт отметила, что подобные семейные конфликты встречаются в России довольно часто.

— Он был неверен, она почему-то оставалась в этих отношениях — семейная история. Выбор они сделали оба, когда оставались в этих отношениях. Они как-то осмысливали ответ на вопрос: «Как мне жить рядом с таким человеком?». У каждого была своя надежда , — отмечает эксперт.

Как полагает собеседник «ВМ», это может быть примером отношений на грани, когда партнеры друг друга устраивают не полностью, но при этом продолжают испытывать чувства.

Также Слинькова назвала действия мужа модели открытой провокацией, в которой самое страшное даже не сам факт неэтичного поведения, а то, что провокатор не позволил жертве уйти.

— Это невыносимо видеть, ей (Судаковой, — прим. «ВМ») не дали уйти и спастись. Скорее всего, у нее было состояние очень острого возбуждения. Произошел аффективный выплеск эмоций, — считает психолог.

В произошедшей трагедии, продолжила эксперт, нет правых и виноватых — есть только «обоюдный выбор, который, к сожалению, разрешился вот так».

— Как будто никто из них не видел другого способа, как можно уйти от этого, кроме как остаться в таких отношениях, — уточнила собеседник «ВМ».

В заключение она призвала при проблемах в семье не пренебрегать помощью специалистов, которые смогут выступить в роли нейтрального посредника в отношениях и помочь разобраться в своих чувствах.

—Если что-то происходит, что тебя не удовлетворяет, и тебе с этим сложно и трудно жить, то стоит задуматься, почему такие отношения вообще есть. Что такого есть во мне и в моем партнере, что поддерживает этот цикл? Ответы на эти вопросы — это единственное, что поможет спастись от подобных ситуаций, — резюмировала психолог.

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