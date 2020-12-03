Пандемия закончится, а хорошее образование останется

Ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров в эфире телевидения «ВМ»/ Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Непростой 2020 год завершается — время подводить первые итоги. В эфире телевидения «ВМ» побывал ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров:

— Этот год был для Финансового университета трудным, но интересным, потому что поставил перед нами новые задачи. Мы дважды — с 16 марта и с 16 ноября — меняли характер обучения, переходя на цифровые технологии.

Михаил Абдурахманович подчеркнул, что речь идет не о дистанционном заочном обучении, а именно об использовании новых технологий:

— Мы продолжаем обучать студентов по привычному расписанию. Вот, условноговоря, группа № 1. Занятия проходили в понедельник, вторник и среду с 8:30. Ровно в это же время они и проводятся, просто студенты и преподаватели находятся дома. Мы даем весь материал, обозначенный в учебном плане, в полном объеме. Лекции, семинары, консультации, конференции — все ровно то же самое, просто онлайн.

Михаил Эскиндаров заметил, что университет немало средств потратил на передовые технологии: закупили новую компьютерную технику и программное обеспечение. Некоторых преподавателей нужно было научить пользоваться современными программами.

— Спасибо нашим студентам-волонтерам. Они приезжали к преподавателям домой и помогли освоить новое для многих программное обеспечение, — сказал Михаил Абдурахманович. — Ни один преподаватель в связи с пандемией не был сокращен, никому не понизили зарплату.

Общие расходы Финансового университета на борьбу с пандемией составили 80–85 миллионов рублей.

— Это дополнительные затраты, которые понес университет, и мы очень рассчитываем, что какую-то часть этой суммы мы получим в качестве компенсации, — пояснил Михаил Эскиндаров. — Это важно, потому что наши общие потери в связи с пандемией в прошедшем учебном году уже составили около 750 миллионов рублей. Ведь, например, сократились доходы от дополнительного профессионального образования. Но в целом из сложившейся ситуации мы вышли, я бы сказал, окрепшими. Во всяком случае при переходе на цифровые технологии в середине ноября у нас уже не было тех проблем, которые были в середине марта!

Ректор, впрочем, отметил, что образование, пусть и с использованием высоких технологий, не единственная задача Финансового университета.

— Вуз — это не только место получения знаний, но и место социализации, место общения людей, порой имеющих самые разные интересы. Это место воспитания, — уверен Михаил Эскиндаров. — Да, знания можно получить и на расстоянии — технологии уже позволяют. А вот стать разносторонне развитой личностью, человеком не поверхностным, а глубоким, можно, только лично общаясь с другими людьми. Поэтому я очень надеюсь, что мы максимально быстро вернемся к привычным формам обучения.

Пандемия, кстати, показала, что студенты делятся на три категории. Первая — это активные люди, которые хотят не только получать глубокие знания, но и дискутировать с преподавателем, друзьями-студентами, хотят участвовать в научных мероприятиях и студенческой жизни во всех ее проявлениях. Таким, конечно, нужна только очная форма обучения «с полным контактом». Вторая категория — сторонники обучения на расстоянии. Им даже нравится не ездить в университет — можно позже просыпаться и вообще иметь больше «личного времени». И, наконец, третья категория — те, кому нужен, собственно, диплом. Это самая пассивная категория студентов, с которой университет старается бороться.

— Конечно, обучение на расстоянии сложнее дается всем. Преподавателям приходится осваивать новые навыки. Студентам мобилизовывать себя, чтобы, например, в ходе семинара задавать преподавателю вопросы, — рассуждает Михаил Эскиндаров. — Поэтому большинство из тех, с кем я общаюсь, хотят, конечно, возвращения к привычной форме обучения. Другой вопрос, что, учитывая накопленный опыт, мы часть дисциплин в будущем попробуем перевести в дистанционный формат. Сейчас у нас в учебном плане около 60–70 учебных дисциплин, которые мы преподаем в течение четырех лет. Думаю, скоро их будет не больше сорока, а остальные можно будет изучать самостоятельно.

Зрители, смотревшие эфир, активно задавали вопросы. Один из них удивил:

— Нужно ли учить работать дистанционно? Ведь это, как говорят, наше будущее.

Михаил Эскиндаров рассуждает:

— Многим работникам, причем не только финансистам, я уверен, работодатель предоставит возможность работать из дома. Поэтому тот опыт, который уже приобрели студенты, будет очень востребован — как говорится, нет худа без добра. К тому же научно-технический прогресс, в принципе, не остановить, и во многих производствах объем работы, которую можно выполнять не из офиса, и дальше будет расти. Плюс, я считаю, с ростом роботизации будет расти и конкуренция на рынке труда. Поэтому нужно постоянно повышать уровень своих компетенций. Я уверен, что учиться в будущем придется постоянно. И я горд тем, что Финансовый университет не только дает некие фундаментальные знания, но и учит самостоятельно добывать новые, учит учиться. Это крайне важно, потому что без постоянного совершенствования в профессии на сегодняшнем рынке труда преуспеть невозможно.

Впрочем, относительно будущего Михаил Абдурахманович настроен оптимистически.

— Есть версия, что человечество вступило в эпоху пандемий и в будущем все будет не так, как раньше. Я сомневаюсь. Век назад на планете свирепствовал другой вид гриппа — испанский, печально знаменитая «испанка». Ею было заражено около 30 процентов населения планеты, и смертность была куда выше, чем от нынешнего ковида, погибли десятки миллионов человек. Но человечество возродилось. Возродится и сейчас. Я сам летом переболел коронавирусом, но, как видите, жив и здоров. К тому же от этой болезни уже есть вакцина. А еще есть прогноз, что в связи с ее применением пандемия в России закончится в 2021 году. Так что я бы не стал драматизировать ситуацию. Давайте дождемся вакцины, все пройдем вакцинацию и увидим перед собой новый мир — без всех сегодняшних ограничений, — призвал ректор.

Вне зависимости от развития пандемии рынок труда в ближайшее время будет меняться.

— Совершенно очевидно, что будет непросто банковским работникам. Во-первых, число банков в России сокращается. Во-вторых, часть сотрудников заменяет искусственный интеллект, — считает Михаил Эскиндаров. — Будет, я считаю, сокращаться и количество чиновников, потому что нынешний глава правительства пытается сократить расходы федерального бюджета и активно развивает цифровую экономику. Сокращать госаппарат действительно нужно, потому что сейчас чиновников в России больше, чем когда-то во всем СССР. И речь нужно вести не только о количественном сокращении, но и об изменении качества управления государством. В связи с этим особенно остро встает вопрос и о качественном образовании, а также, повторю, умении учиться в течение всей жизни. Время сейчас такое, что лениться и надеяться на «корочки» о высшем образовании, с которыми все дороги открыты, уже не приходится. Нужен не просто диплом, а диплом значимого для работодателей вуза. Вот об этом стоит задуматься.