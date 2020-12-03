Остались прекрасные воспоминания

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Читатели «Вечерки» продолжают присылать в редакцию письма с откликами на материалы наших журналистов. Сегодня мы знакомим вас с письмами, авторов которых заинтересовали публикации рубрики «Вещь на память», и они захотели поделиться своими историями.

Как же вкусно пахли пироги!

Ольга Серегина, Строгино:

— Дорогая «Вечерка», всегда читаю вас, как говорится, от корки до корки. И особенно страничку писем и вашу рубрику «Вещь на память».

Вот и я решила написать вам про самую, наверное, дорогую, самую «вкусную» мою семейную реликвию — бабушкино блюдо для пирогов.

И какие же вкусные они были, пироги моей бабушки! На все праздники — это обязательно. С мясом и с капустой, с курагой и с яблоками. Бабушка просто виртуозно делала эту «плетеночку» из теста, и блюдо с праздничным пирогом водружалось на стол под крахмальной салфеткой.

И казалось мне, маленькой, что красивее этого блюда с цветами нет ничего на свете! А пироги на нем не черствели никогда — не успевали, съедались в один миг.

А иногда и просто так в какой-нибудь воскресный день просыпалась я от чудесного аромата ванили и понимала, что сегодня будет маленький праздник, у бабушки «пирожковое» настроение.

Еще была у нас печка-«чудо», может, кто и помнит такую? Это такой «бублик» металлический, довольно большой, состоял из двух частей, в него заливались-заправлялись тесто и начинка, и, как бабушка рассказывала, даже на керосинке можно было печь в ней пироги.

Никогда я не ела пирогов вкуснее, чем у моей бабули. И сама вроде готовить умею, и пироги иной раз пеку — с той же капустой, с той же курагой. И вроде руки из нужного места растут, но вот не хватает моим пирогам чего-то, а чего — и сама не знаю. Но, может, еще научусь. Когда сама стану бабушкой.

Назвала его Зюзей

Ирина Александрова, ул. Профсоюзная:

— Читала материалы вашей рубрики «Вещь на память» и думала: а вот если бы мне надо было написать о самой дорогой вещи, которая хранится в доме, что бы это было? И не находила ответа.

А тут стала наводить порядок в книжном шкафу и прямо обомлела — эта самая вещь сидит на полке и смотрит на меня своими черными глазами. По-прежнему детскими, несмотря на то что любимой моей кукле 52 года стукнуло! Мне было восемь, когда в нашей Лосинке (теперь это станция метро «Бабушкинская») открылся магазин детских товаров. Мне кажется, он находился на углу улицы Коминтерна, но пусть меня простят старожилы Лосинки, если я ошибаюсь. Однажды мы с мамой зашли в него. Зашли не просто так: я окончила первый класс с одними пятерками... Такого разнообразия игрушек я прежде никогда не видела.

Помню свой восторг: мама дорогая, что же выбрать!? И тут я увидела коробочку, в которой под прозрачной крышкой лежал резиновый пупс. Вернее, на витрине были выставлены две коробки: один кукленыш был одет в комбинезончик с синими поперечными полосочками, другой, точно такой же, — в костюмчик с полосками красного цвета. Я маме сказала: «Хочу того, который в синенькую!» Но девочке, стоявшей в очереди до меня, тоже, видимо, нравился цвет неба, и продавец изъяла с витрины последнего «синенького» пупса. Я было заплакала, но мама, готовясь раскошелиться за мои успехи в школе на два рубля 48 копеек, строго сказала: «Решай или уходим!» Но стерпится — слюбится, и пупс производства ГДР стал моей любимой игрушкой. Назвала я его смешно — Зюзя. Мои ровесники, конечно, догадались, что без героев популярной тогда телепередачи «Кабачок « 13 стульев» тут не обошлось: паном Зюзей звали персонажа Зиновия Высоковского...

Своего Зюзю я берегла, а вот когда подросла моя младшая сестра Маша, для него настали тяжелые дни. Маня, мечтавшая в детстве стать врачом, без конца играла в больницу, а главным пациентом был Зюзя.

Ему ставились уколы, проводились операции, следы которых по сей день хранит его резиновый живот. Но он оказался крепким парнем и, вопреки усилиям нашего «семейного доктора», выжил. А самое удивительное, не растерял своих природных красок: глаза куклы за полвека не выцвели, все такие же яркие! А вот костюмчик в красную полосочку давно износился. Смотрю я на него, и в памяти всплывает любимая старая Лосинка, родители — еще совсем молодые, друзья детства... Все, что навсегда забрало время, оставив мне лишь воспоминания.

Ждем ваших писем на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2, «Вечерняя Москва»

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