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Комплексный подход. В МЧС рассказали о пожарной безопасности в исторических зданиях Москвы
Представители ГУ МЧС России по ЦАО Москвы: подполковник Михан и лейтенант Лисова / Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Комплексный подход. В МЧС рассказали о пожарной безопасности в исторических зданиях Москвы

Олег Сыров

Общество
Бахрушина, д. 17 строение 1.Карта всех событий

Требования пожарной безопасности, установленные федеральным законом, не всегда могут быть применены в зданиях культурного наследия. Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» заместитель начальника 6 РОНПР по ЦАО ГУ МЧС России по столице, подполковник внутренней службы Алексей Михан, это связано с тем, что историческая обстановка в таких зданиях сохраняется в том виде, в котором она дошла до наших дней.

— С учетом специфики подобных исторических объектов применяются различные решения пожарной безопасности. Здания обеспечиваются внутренними системами сигнализации и пожаротушения, деревянные поверхности и драпировки проходят специальную обработку, — рассказал представитель МЧС во время встречи с журналистами в особняке ХIX века шерстяного фабриканта Михайлова.

В настоящее время в главном здании усадьбы, принадлежавшей до 1917 года миллионеру Митрофану Михайлову, расположена государственная организация — центр детского творчества «Замоскворечье».

Несмотря на то что здание является историческим, оно оснащено современной системой датчиков, пультом дежурного, планами эвакуации и огнетушителями. Все это, по словам специалиста, снижает риски возгорания и потенциальную угрозу жизни и здоровью людей в случае нештатной ситуации.

Михан уточнил, что подход к противопожарной безопасности в подобных зданиях — комплексный, все продумано до мелочей и соответствует нормативным актам. Например, двери внутри помещения оснащены автодоводчиками: в случае возгорания дым не распространится по всему зданию, а также к источнику огня, если он возникнет, не будет притока свежего воздуха. Выходные двери открываются изнутри без ключа для того, чтобы каждый в случае необходимости мог быстро покинуть здание.

— Современные средства пожаротушения минимизируют разрушения от пожара. Так, в музеях и других исторических объектах применяется комплекс «Игла», с помощью которого распыляется водяная взвесь, образуется «туман», и пожар не получает развития, — пояснил специалист.

Руководитель комплекса Светлана Морозова уточнила, что здание построено еще в XVII веке, а позже было перестроено знаменитым архитектором Фалеевым. Здание уникально как памятник зодчества — оно украшено пилястрами, лепниной, имеет арку, портик и колонны, на фасаде выполнен специальный выступ для обеспечения помещения светом — эркер. Историк сообщила, что для обеспечения дома электричеством его хозяин в 1902 году построил рядом с ним электростанцию.

— Здесь была открыта первая в России вечерняя воскресная школа рабочих, позже в особняке разместили обувную фабрику «Парижская коммуна», производственников сменили клуб завода имени Орджоникидзе, дом культуры Сельского хозяйства, Дворец пионеров, — добавила собеседница «Вечерней Москвы».

Представители МЧС также напомнили, что с наступлением холодов всем гражданам следует повысить внимание к пожарной безопасности, правильно эксплуатировать отопительные и электронагревательные приборы, проверить исправность электропроводки в доме.

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