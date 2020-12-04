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Дистанционное обучение студентов вышло на новый уровень
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дистанционное обучение студентов вышло на новый уровень

Никита Миронов  

Общество

Впервые в России МТС и Высшая школа экономики запустили проект по организации онлайн-трансляций в VR-формате из учебных аудиторий.

Студенты проходят обучение в уже привычном режиме онлайн-трансляций лекций и впервые в России — в формате дополненной реальности. Для этого шесть лекториев вуза в Москве были оборудованы панорамными видеокамерами на 360 градусов и видеокамерой с функцией автослежения за перемещением преподавателя по аудитории.

Применение технологий сферического видео и виртуальной реальности обеспечивает студентам эффект присутствия на лекции и облегчает восприятие учебного материала. На специально созданном портале они одновременно могут видеть преподавателя и учебные материалы или доску на одном экране. В случае использования VR-очков перемещаться по картинке можно просто поворачивая голову.

— Для предоставления студентам больше свободы в выборе формата и программы обучения, мы оборудовали более 150 аудиторий, в которых проводим занятия с подключением зрителей онлайн. Шесть из них — в кампусе на Покровском бульваре — оснащены для трансляций в формате VR 360. Это позволяет нам реализовать амбициозный проект «Межкампусный курс». Преподаватель сможет читать курс студентам в аудитории в Москве, но его одновременно могут прослушивать студенты в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. И, наоборот, студенты в Москве смогут присутствовать на занятиях преподавателей региональных кампусов. Для синхронизации образовательного процесса в Вышке была сделана единая сетка расписания, — рассказал старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ Алексей Чукарин.

— Технологии виртуальной реальности постепенно становятся частью нашей жизни в первую очередь в тех областях, где необходим элемент присутствия: в сфере туризма и развлечений. Мы запустили сервис онлайн-трансляций и просмотра записей в VR с массовых мероприятий и концертов более года назад, и сегодня на нашей платформе проходит не менее трех концертов в месяц, — отметил коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин. — Образование — еще одно перспективное для применения VR-решений направление. Вместе с НИУ ВШЭ мы проделали огромную работу и надеемся, этот опыт стирания границ между очным и дистанционным обучением будет полезным как студентам, так и преподавателям, и впоследствии сможет быть использован в системе профессионального и высшего образования.

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