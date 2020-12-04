Мои друзья уходят. Насколько полезно рвать старые связи

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Кардинально менять круг общения в зависимости от текущих интересов — один из современных социальных трендов. «Вечерка» с помощью экспертов разбиралась, так ли уж полезно рвать старые связи и отношения.

— Поднялся повыше по социальной лестнице — откажись от неудачников в окружении, чтобы не тянули вниз, — говорит психолог Ирина Петрова. — Такую точку зрения часто высказывают люди, которые сами выросли в неблагополучной среде — криминальной, пьющей и так далее. Им не повезло установить прочные отношения с ровесниками и родней. Вырвавшись «на новый уровень», они путают поверхностное общение по интересам с настоящей душевной близостью. Интересы могут объединять мамочек на детской площадке, коллег на работе. Общение по «текущим интересам» легко устанавливается и легко обрывается — без каких-либо усилий.

— А настоящая дружба — это отношения ради самих отношений, где нет иерархических мотивов, корысти, созависимости, — говорит психолог Владислав Чубаров. — Она опирается на общие ценности — духовные и интеллектуальные. У друзей похожее чувство юмора, культурный багаж. Причем это не обязательно друзья детства и юности. Но главное — друзья принимают нас, когда мы слабы, нуждаемся в поддержке или делаем ошибки. Сейчас, когда большие семьи уже редкость, дружеский круг становится дополнением или даже заменой близких родственников.

От таких друзей избавляться вредно, они создают у нас чувство безопасности и комфорта, что бы ни говорили «коучи» на тренингах.

КСТАТИ

Опрос ВЦИОМа, проведенный в прошлом году, показал, что россияне демократичны в выборе круга общения. 84 процента дружат с людьми другого поколения. 69 процентов признались, что у них есть друзья, неравные им по уровню дохода. 64 процента дружат с людьми других национальностей.

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