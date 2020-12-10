Пандемия не смогла нас разобщить. Она возродила интерес к этнической журналистике

IV Медиафорум этнических и региональных СМИ прошел не только очно в конгресс-центре правительства Москвы, но и в онлайн-трансляции / Фото: Mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

В Москве прошел IV Медиафорум этнических и региональных СМИ, в котором приняли участие журналисты со всей России.

Впервые форум проводился одновременно и в очном, и в онлайн-формате. Благодаря этому участниками мероприятия стали более шести тысяч человек.

— Средства массовой информации и коммуникации играют одну из важнейших ролей в формировании благоприятной информационной среды в сфере межэтнических отношений, — подчеркивалось в зачитанном на форуме приветствии от заместителя мэра Москвы Александра Горбенко. — Современные условия диктуют журналистскому сообществу необходимость развития уже имеющихся и создания новых, особенно интересных для молодежи инновационных подходов к освещению темы национальной политики.

Одной из главных тем стала работа СМИ в новых реалиях. Как отметили участники форума, пандемия и закрытые границы возродили интерес к истории и этническим особенностям регионов России. Опытом работы в условиях пандемии поделились представители ведущих СМИ.

— Самое главное — это контент, а где он будет располагаться, уже не важно.

Сейчас мои коллеги думают над тем, как использовать платформу YouTube и адаптировать программу под ее пользователей, — рассказала ведущая программы «Моя планета» на телеканале «ОТР» Ангелина Грохольская.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Журавский, замначальника управления президента РФ по общественным проектам:

— Пандемия стала проверкой консолидации институтов гражданского общества, СМИ, проверкой готовности к нестандартным условиям. Мы получили потенциальные возможности для реализации внутренних ресурсов. Можно использовать ограничительные меры, чтобы нарастить собственный потенциал.

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