Управляют гигабайтами лучше через мобильное приложение

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Столичные абоненты сотовой связи активно осваивают цифровые технологии. И, похоже, у них хорошо получается.

Оператор Tele2 подвел итоги работы своего мобильного приложения, которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогу ноября в Московском регионе проживает 18 процентов пользователей приложения — прирост год к году составил 20 процентных пунктов. Самой популярной услугой среди столичных абонентов стал «Центр управления гигабайтами» — 21 процент пользователей заходят в приложение, чтобы оценить потребление интернета, а также совершить операции с оставшимся на балансе трафиком.

В столичном регионе оператор продолжает фиксировать рост числа абонентов, пользующихся личным кабинетом оператора. По итогам октября 2020 года в него заходят более 47 процентов пользователей. Прирост год к году составил шесть процентных пунктов. Не менее позитивную динамику можно увидеть и в мобильном приложении оператора — количество столичных абонентов здесь увеличилось на 20 процентных пунктов, составив 18 процентов от всех пользователей приложения.

С введением режима самоизоляции клиенты стали чаще изучать свой тариф, изменять его, а также продавать и покупать минуты и гигабайты. Так, «Центр управления гигабайтами» увеличил популярность 2020 года — по итогам октября его посетили 28 процентов столичных пользователей. При этом на онлайн-площадку маркета в приложении заходили 17 процентов столичных абонентов.

Ирина Буцких, руководитель департамента клиентского сервиса макрорегиона «Москва» Tele2, рассказывает:

— Кризис — подходящее время, чтобы накопить дополнительные ресурсы. Так, пока офлайн был не так востребован, мы искали новые ниши и мыслили вне рамок инструментов, а в рамках клиентских задач. Понимая усилившуюся потребность в digital-сервисе «не выходя из дома», мы реализовали ряд доработок и проектов в личном кабинете.