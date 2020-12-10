Каждый поступил бы так же

Лера Шабданбекова и специальный корреспондент «ВМ» Марьяна Шевцова / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В среду вечером на станции метро «Электрозаводская» пассажирка родила ребенка. Роды приняла распространитель газеты «Москва Вечерняя» Лера Шабданбекова, которая рассказала подробности случившегося.

Для Леры Шабданбековой 9 декабря был обычным рабочим днем — женщина раздавала газеты на станции метро «Электрозаводская». Около семи часов вечера она заметила среди потока пассажиров беременную девушку, которая стояла, опершись о стену.

— Я подошла узнать, все ли в порядке, предложила ей помощь, — рассказала Лера Адыловна. — Девушка попросила вызвать скорую.

Но дозвониться до медиков сотрудница «Вечерки» не успела — роды были стремительными, поэтому Лера роль акушерки взяла на себя.

— Мальчишка родился быстро. Я взяла его на руки и увидела, что вокруг шеи обвита пуповина, — поделилась она. На выручку ей пришло медицинское образование — Лера Адыловна распутала пуповину и укрыла малыша газетами.

— Взгляд у мальчишки показался очень умным, сознательным, — добавила Шабданбекова. — Я звала на помощь, но откликнулись люди не сразу. Поэтому действовала практически в одиночку.

Спустя некоторое время подоспели полицейские. Они вызвали скорую и принесли теплоизолирующую фольгу, чтобы ребенок не получил обморожение.

— На моем месте любой поступил бы так же, — скромничает Шабданбекова.

Раздача газет для героини — способ подработать, а в остальное время она ухаживает за пожилыми людьми в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил. Родом эта скромная, но смелая женщина из Киргизии, там же она окончила педагогический университет по специальности «русский язык и литература». Потом переехала в Москву и получила медицинское образование.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Есть у Леры Адыловны и хобби: выращивать растения. К слову, сестра Шабданбековой медсестра. И помогать людям — это у них семейное!

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