Как правильно выбирать букеты для подарка

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Букет — универсальный подарок, который можно преподнести как на праздник, так и в обычный день, чтобы выразить благодарность, симпатию, продемонстрировать внимание или заботу. Дарить цветы можно и женщинам, и мужчинам всех возрастов. Но есть некоторые общие правила выбора букетов. Нужно учитывать повод, возраст и темперамент получателя, чтобы правильно определиться с размерами букета, цветовой гаммой.

Прежде чем заказать цветы с доставкой, нужно учесть возраст и темперамент получателя. Юным особам подойдут букеты нежных оттенков. Если говорить о цветах, то лучше остановиться на таких вариантах, как:

• розы;

• лилии;

• ромашки.

Для дам зрелого возраста подойдут яркие сочетания. Например, можно использовать крупные хризантемы, пышные розы насыщенных оттенков на длинном стебле. Не забывайте учитывать характер человека. Активным людям идеально подойдут экзотические цветы необычных оттенков. Спокойные натуры оценят по достоинству луговые растения, лилии, ромашки.

Также нужно учитывать повод. Если вы хотите продемонстрировать симпатию, рассказать о своих чувствах, то беспроигрышным вариантом станет 101 роза алого цвета. Это символ любви и верности. Такой композиции будет рада любая женщина. Она произведет неизгладимое впечатление. Если вы хотите поблагодарить коллегу или знакомую, то можно заказать с доставкой стильные композиции в шляпных коробках. Они смотрятся презентабельно.

Также цветы можно преподнести мужчине. В этом случае лучше выбрать сдержанные букетные композиции, без лишней атрибутики. Яркие цветовые сочетания будут неуместны. Можно подарить розы насыщенных оттенков, гвоздики, георгины, хризантемы. Дополнительно к букету можно подобрать коробку хороших конфет или качественный алкоголь.

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