Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Встреча Нового года может стать для многих москвичек ярким, запоминающимся событием
Елена Назарова, основательница бренда / Фото: пресс-служба Mixit

Встреча Нового года может стать для многих москвичек ярким, запоминающимся событием

Михаил Петров

Общество

Накануне наступающего Нового года российская косметическая компания MIXIT решила порадовать москвичек приятным сюрпризом. Новогодние коллекции косметики, выпущенные ей специально к предстоящим рождественским праздникам, отвечают самым изысканным вкусам и могут стать отличным подарком для каждой женщины.

Сегодня косметика компании хорошо известна не только в России, но и в других странах. Она — серьезный участник парфюмерного рынка. В ее активе — косметика, пользующаяся широким спросом у потребителей. Каждый новогодний набор косметики, представленный сегодня ей, может стать прекрасным подарком для близких к рождественским праздникам.

MIXIT предлагает покупателям лимитированную новогоднюю коллекцию SPA ухода на любой вкус и бюджет. Новинки компании отлично подойдут для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких невероятными ароматами, получить полноценный уход, не выходя из дома и подарить своему телу все самое лучшее.

В новогодней коллекции 11 различных подарочных наборов в ярких упаковках. В состав самых больших наборов входят 4 продукта с 3-мя разными ароматами мандарина и корицы Mandarin Cinnamon Bath&Body Set, кокоса и ванили Coconut Vanilla Bath&Body Set, а также мяты и малины Raspberry Mint Bath&Body Set. Последняя коллекция состоит из соли для ванны, антицеллюлитного скраба для тела, тонизирующего геля для душа и увлажняющего молочка. Данная коллекция, как и каждая из представленных, подарит положительный заряд и может стать источником неиссякаемой энергии и положительных эмоций. Экстракт малины увлажняет кожу, повышает ее эластичность, способствует обновлению клеток. Лесные ягоды насыщают кожу мультикомплексом витаминов и минералов, поддерживают оптимальный уровень увлажнённости и повышают ее упругость. Экстракт мяты обладает лифтинговыми и антиоксидантными свойствами, дарит прохладу, успокаивает и смягчает кожу. Тем, кто хочет получить полноценный уход за телом, насладиться невероятным сочетанием малины и мяты, безусловно понравится новогодняя коллекция компании.

Даже небольшие новогодние наборы имеют в своем составе два геля для душа с ароматом цветов. Они предназначены для тех, кто ценит букет ароматных цветов и подходят для ежедневного использования.

Новогодние коллекции компании понравятся тем, кто хочет побаловать себя и своих близких невероятными ощущениями, получить полноценный уход, не выходя из дома.

подаркиНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте