Встреча Нового года может стать для многих москвичек ярким, запоминающимся событием

Елена Назарова, основательница бренда / Фото: пресс-служба Mixit

Накануне наступающего Нового года российская косметическая компания MIXIT решила порадовать москвичек приятным сюрпризом. Новогодние коллекции косметики, выпущенные ей специально к предстоящим рождественским праздникам, отвечают самым изысканным вкусам и могут стать отличным подарком для каждой женщины.

Сегодня косметика компании хорошо известна не только в России, но и в других странах. Она — серьезный участник парфюмерного рынка. В ее активе — косметика, пользующаяся широким спросом у потребителей. Каждый новогодний набор косметики, представленный сегодня ей, может стать прекрасным подарком для близких к рождественским праздникам.

MIXIT предлагает покупателям лимитированную новогоднюю коллекцию SPA ухода на любой вкус и бюджет. Новинки компании отлично подойдут для тех, кто хочет побаловать себя и своих близких невероятными ароматами, получить полноценный уход, не выходя из дома и подарить своему телу все самое лучшее.

В новогодней коллекции 11 различных подарочных наборов в ярких упаковках. В состав самых больших наборов входят 4 продукта с 3-мя разными ароматами мандарина и корицы Mandarin Cinnamon Bath&Body Set, кокоса и ванили Coconut Vanilla Bath&Body Set, а также мяты и малины Raspberry Mint Bath&Body Set. Последняя коллекция состоит из соли для ванны, антицеллюлитного скраба для тела, тонизирующего геля для душа и увлажняющего молочка. Данная коллекция, как и каждая из представленных, подарит положительный заряд и может стать источником неиссякаемой энергии и положительных эмоций. Экстракт малины увлажняет кожу, повышает ее эластичность, способствует обновлению клеток. Лесные ягоды насыщают кожу мультикомплексом витаминов и минералов, поддерживают оптимальный уровень увлажнённости и повышают ее упругость. Экстракт мяты обладает лифтинговыми и антиоксидантными свойствами, дарит прохладу, успокаивает и смягчает кожу. Тем, кто хочет получить полноценный уход за телом, насладиться невероятным сочетанием малины и мяты, безусловно понравится новогодняя коллекция компании.

Даже небольшие новогодние наборы имеют в своем составе два геля для душа с ароматом цветов. Они предназначены для тех, кто ценит букет ароматных цветов и подходят для ежедневного использования.

Новогодние коллекции компании понравятся тем, кто хочет побаловать себя и своих близких невероятными ощущениями, получить полноценный уход, не выходя из дома.