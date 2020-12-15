Сотрудник обсерватора: Творчество — помощник во всем

Фото: Из личного архива Ирины Исмагиловой

Ирина Исмагилова — заведующая отделением социально-культурной реабилитации в Научно-практическом реабилитационном центре, подведомственном столичному департаменту труда и соцзащиты. После перепрофилирования центра под обсервационное пространство она решила продолжать помогать людям. Ирина рассказала, чем сейчас занимается, что ей помогает справиться с нагрузкой и как она мечтает встретить Новый год.

— Расскажите, чем вы занимались до работы в обсервационном пространстве?

— До обсервации организовывала досуг в Научно-практическом реабилитационном центре. Концерты, конкурсы, экскурсии, творческие вечера — вся креативная работа была на мне. Хотя я не могу назвать это тяжелым словом «работа». То, чем я занимаюсь в центре, приносит мне колоссальное удовольствие! И очень надеюсь, что не только мне. Всегда приятно видеть жизнерадостные лица людей. Главная задача, которую я ставлю перед собой, — сделать людей с инвалидностью счастливее, раскрыть их творческий потенциал и показать, что они нужны обществу.

— Страшно ли было начинать работу в обсерваторе?

— Нет. Но не потому, что я такая смелая или не понимала всей серьезности ситуации, а потому, что «русские своих не бросают». Мне очень нравится эта фраза из кинофильма. А еще, чтобы не нагнетать, я перестала следить за всеми новостями о COVID-19. Как говорится: меньше знаешь — крепче спишь.

— Какие задачи на работе сейчас? Насколько сложно было перестроиться?

— Сейчас я составляю все отчеты о поступивших и выписанных людях, подаю все актуальные данные. Приемное отделение — это первое, что видит человек, когда поступает в обсервационный центр. У некоторых в глазах отчетливо виден страх, лишь немногие обходятся без стресса в данной ситуации. И вот здесь важно показать гостям, что коллектив центра призван помочь им, а не навредить. Успокоить их, где-то пошутить, самое главное — уместно рассказать об условиях проживания, разрядить обстановку. И люди начинают улыбаться, понимают, что здесь они в надежных руках, а не остались один на один с болезнью. И от этого становится светло на душе. Перестроиться было несложно, ведь это тоже работа с людьми. Пусть не с такой степенью коммуникации, но все же.

— Есть ли какое-то творчество в работе сейчас? Пригодились ли вам навыки творческой работы?

— Конечно, пригодились. Если бы я монотонно требовала документы, оставляя без внимания самого человека, то думаю, что так работать не смогла бы. Человек в любой ситуации обязательно должен себя чувствовать нужным и услышанным. Вот я и стараюсь это ему дать. Не знаю, получается или нет, но стараюсь.

— Поддерживают ли вас сейчас ваши родные и близкие?

— Близкие люди переживают. Всегда с ними на связи, успокаиваю их тем, что наш директор и администрация заботятся о нас. Мы обеспечены в достаточном объеме средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и масками. Имеем возможность выйти в «чистую зону», где персонал обсерватора может отдохнуть и поесть. Каждые две недели мы сдаем тесты ПЦР на COVID-19.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— В свободное время люблю просматривать видеоролики, связанные с творчеством. В наш век это неотъемлемая часть жизни. В интернете много хороших идей, которые хочется воплотить. Также я много читаю, без этого вообще нельзя в моей работе.

— Что сделаете первым делом, когда закончится обсервация? Может, поедете в отпуск?

— Когда закончится обсервация, очень хотелось бы приступить к любимому делу — к своим непосредственным обязанностям на работе. Насчет отпускной поездки не знаю, потому что не думаю, что вирус так сразу куда-нибудь денется, а рисковать своим здоровьем и здоровьем близких не очень хочется. Лучше немного подождать. В преддверии Нового года и Рождества, этих чудесных, волшебных праздников желаю, чтобы все люди на нашей планете были здоровы. Очень этого хочется. Знаете, чудес ведь никто не отменял. С наступающими! Всего всем доброго и светлого!

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