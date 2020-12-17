Я на связи, Дед Мороз

Шестилетняя Саша Долгушина пишет письмо Деду Морозу. Девочка мечтает получить в подарок на Новый год кукольный домик / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С начала акции «Почта Деда Мороза» в Московскую усадьбу новогоднего волшебника прислали более 7 тысяч бумажных и 832 электронных письма.

Письма пишут все — как малыши, которым помогают вывести первые буквы родители, так и мечтатели постарше. Как рассказали в пресс-службе столичной усадьбы Деда Мороза, отправители писем, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, берегут веру в волшебство и стараются не упоминать в своих посланиях пандемию коронавируса, а больше хотят сосредоточиться на чудесах.

В пресс-службе усадьбы рассказали о самых оригинальных желаниях москвичей. Среди них, например, плюшевая сова из сказки о юном волшебнике, лотерейные билеты для всех взрослых в семье. А один мальчик попросил за своего четырехлетнего брата: чтобы тот был хитрее и умнее своих сверстников в детсаду.

Письма из ящиков новогодней почты доставляет в усадьбу Снеговик-почтовик. Каждую неделю он публикует отчеты в соцсетях, попутно отвечая на вопросы интернет-пользователей. Среди самых популярных вопросов: а отвечает ли Дед Мороз тем, кто прислал письмо?

— Дедушка Мороз отвечает абсолютно каждому, кто верно указал обратный адрес! — написал Снеговик.

Шестилетняя Саша Долгушина тоже решила написать послание Деду Морозу.

Она попросила кукольный домик и красивую игрушку. А самое главное — здоровья для близких.

— А еще я хочу снег дома. Можно мне прозрачную музыкальную шкатулку, в которой может идти снег? — написала девочка.

Пишут Деду Морозу и из других стран. Часто в своих письмах авторы поздравляют сказочных жителей усадьбы с наступающими праздниками, не прося ничего взамен.

СПРАВКА

Написать Деду Морозу может любой желающий, отправив свое письмо в столичную резиденцию волшебника или заполнив форму на сайте dedmorozmos.ru/ letters. В письме необходимо указать свой электронный адрес, чтобы Дед Мороз смог прислать ответ.

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