Таролог рассказала, как подобрать наряд к Новому году по знаку зодиака

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Как подобрать наряд к Новому году по знаку зодиака, рассказала таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Сразу исключите скучные, строгие и обыденные наряды. Пастельные, блеклые тона, серый и особенно черный цвета ни в коем случае не подойдут. Наряд должен быть ярким и запоминающимся, как и вы сами. Лучше пусть он будет кричащим, чем слишком демократичным. В цветовой гамме отдавайте предпочтение более насыщенным, а не промежуточным оттенкам. Идеально подойдут серебристый цвет, отделка металликом или пайетками, блестки, стразы. Они принесут вам расположение Металлического Быка, а с ним — успех и удачу. Блестящий топ и эффектная юбка станут простым и идеально подходящим комплектом. Не забудьте надеть пару туфель на высоком каблуке.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Многие из вас предпочтут встретить Новый год дома, не вылезая из постели. Учитывая все обстоятельства — это не самый плохой вариант. Если вы решите остаться дома, вам ни к чему наряжаться, так как символ наступающего года, Бык, — животное домашнее. Он оценит ваш домашний и комфортный стиль. В случае если вы собираетесь на мероприятие, в первую очередь рассмотрите классику: коктейльное платье или смокинг. Продемонстрировать верность традициям в этот день будет не лишним.

Фото: Из личного архива Александры Харрис

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей)

Для вас одежда в целом и праздничный наряд в частности — не просто формальность, а способ выделиться из толпы и заявить о себе. Не стоит себя ограничивать в самовыражении, подбирая новогодний наряд. Но учитывайте мягкий и миролюбивый характер символа наступающего года. Исключите провокационные надписи и агрессивные цвета. Аксессуары и украшения с острыми краями или в золотом цвете лучше отложить. Предпочтительные цвета: серый, белый, серебристый, коричневый. В остальном — полная свобода! Как встретишь Новый год — так его и проведешь. Поэтому выбирайте то, в чем будете чувствовать себя королевой вечера.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы)

Представителям водных знаков в этот праздник будет не лишним проявить свою романтическую и сентиментальную натуру. Женственность и изящество должны стать главными характеристиками ваших нарядов. Лучше отдать предпочтение юбкам. Кроме того, не лишним будет обратить свое внимание на ретро- и винтажные наряды, которые несут в себе энергетику прошлого. Однако не стоит выбирать что-то слишком скучное и консервативное. Постарайтесь сделать свой стиль таким, чтобы хозяин года точно вас заметил. Добавьте пару украшений холодных оттенков.

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