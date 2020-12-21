Помещения ресторанов займут аптеки и магазины

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Уличный ретейл меняет формат. Сети кафе и ресторанов освобождают помещения для аптек и продуктовых магазинов. Хорошо это или плохо для большинства потребителей?

Крупная консалтинговая компания проанализировала загрузку коммерческих площадей на пешеходных улицах столицы. Коронакризис не «выгнал» малый бизнес с насиженных мест, хотя доля пустующих площадей приблизилась к 13 процентам. Почти половина всего стритретейла — 47,6 процента — по-прежнему общепит. Однако его доля в этом году снизилась на восемь процентов.

Больше всего точек потеряли сети «Две палочки», «Кофе Хауз», «Шоколадница», «Джонджоли», Prime, «Хлеб и Вино» и «Жан-Жак». Улицы, откуда ушло наибольшее число заведений, — Маросейка, Мясницкая, Покровка и Пятницкая. Но свято место пусто не бывает. Сетевые продуктовые магазины увеличили долю своего присутствия на пешеходных улицах Москвы на два процента. Выросло и число аптек.

— С точки зрения бизнеса все легко объяснимо. Большую часть посетителей кафе и ресторанов на пешеходных улицах составляли туристы, которые приезжали полюбоваться Москвой и гуляли по центру города, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Туристов из-за пандемии стало куда меньше, а значит, стало меньше и точек общепита. Вместе с тем в центре тоже живут люди, и не все они готовы ходить в «Азбуку вкуса» и «Глобус Гурмэ». Многие хотели бы видеть рядом с домом более демократичные по ценам «Магнит», «Пятерочку» или «Дикси», но магазинов этих сетей в центре всегда было мало. Да и несетевых продуктовых не всегда достаточно. Причина — дорогая аренда. Теперь владельцы коммерческих площадей готовы делать скидки, вот продуктовые магазины и открываются. Для местных жителей это огромный плюс. Не нужно ехать на машине, а то и метро в супермаркет с широким выбором продуктов.

То же самое, по словам эксперта, касается аптек.

— Сети, представленные в историческом центре Москвы, как правило, дорогие. А люди там живут самые разные. Да, есть много людей обеспеченных, купивших квартиры в последние четверть века, а есть и пенсионеры, которым хотелось бы более низких цен на лекарства. Теперь, я надеюсь, недорогих аптек в центре станет больше, — рассуждает Кудрявцев.

Как будет развиваться ситуация? Старший аналитик отдела исследований рынка компании CBRE Екатерина Сизанова считает, что ретейлеры будут постепенно перемещаться в торговые центры у метро в спальных районах.

— Сейчас многие работают дома и, разумеется, хотят иметь весь спектр товаров и услуг в шаговой доступности, — считает эксперт.

Урбанист Григорий Мельник считает, что новый тренд пойдет Москве на пользу.

— Мы много лет мечтали, что в каждом районе появится свой променад — такая уютная пешеходная улица с магазинчиками, кафе, салонами красоты и т. д. Но никаких пешеходных улиц не появилось, потому что все работали и развлекались после работы в центре, где это всегда было принято, — пояснил эксперт. — И вот мы столкнулись с тем, что большая часть людей работает дистанционно. Больше того, велика вероятность, что многие так на удаленке и останутся. А это значит, что они будут жить, делать покупки и развлекаться по большей части в своих районах. Ретейлеры, которые первыми это поймут, и снимут всю кассу. Если тенденция дистанционной работы сохранится, то спальные районы Москвы, как ни странно, получат мощный толчок к развитию. Они имеют все шансы перестать быть спальными и стать нормальными городскими пространствами, где доступны все преимущества современного мегаполиса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

— Не все так просто. Те, кто привык посещать рестораны именно в центре, вряд ли будут это делать в своем районе. Они скорее вообще не пойдут в ресторан, если не окажутся в центральной части города.

Ну вот так люди устроены. Вообще к переносу заведений общепита на окраины я отношусь скептически. Во-первых, владельцы торговых центров почему-то не спешат снижать арендную плату, а число посетителей, а значит, и выручка — снизились. Во-вторых, никто не знает, как будет развиваться пандемия. Если она в следующем году закончится — а прогнозы такие есть, — то проще не переносить бизнес туда-сюда, а просто дождаться лучших времен и вновь открыться в центре, куда вернутся и туристы, и офисные сотрудники. Сейчас весь бизнес питания вне дома упирается в пандемию.

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