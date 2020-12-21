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Все покупки оплатим без кассиров
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Все покупки оплатим без кассиров

Никита Миронов  

Общество

В супермаркетах столицы растет популярность касс самообслуживания. Заменят ли они привычный способ оплаты?

Так, в торговых точках одного из крупных ретейлеров до 45 процентов чеков проходят через такие кассы. В другом не менее популярном у жителей столицы магазине самостоятельно пробивают покупки две трети покупателей с картами лояльности и треть — карт не имеющие. При этом, по данным ретейлеров, средний чек на подобных кассах оказывается на 15–19 процентов выше, чем на обычных.

— Кассы самообслуживания в супермаркетах призваны решить как минимум две задачи: в час пик разгрузить огромные очереди и обслужить большее количество покупателей с меньшими затратами, — рассказывает член совета Российской гильдии маркетологов Николас Коро. — Очевидно, что у них большое будущее. Уже давно во всем мире простейший механический труд заменяют роботы. При этом, я думаю, параллельно с такими кассами будут развиваться и системы безопасности, которые защищают ретейлеров от нечистоплотных покупателей.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что многое зависит от производителей касс и самих ретейлеров.

— Начнем с того, что на многих кассах крайне неудобный и непонятный для многих покупателей интерфейс, — пояснил эксперт. — Люди выходят из очереди к обычной кассе, подходят к кассе автоматической, там какое-то время постоят, потыкают пальцем в экран и раздраженные возвращаются обратно. Они просто не понимают, как всем этим пользоваться — особенно люди в возрасте 50 плюс.

Если руководство магазина грамотное, то рядом с кассами всегда стоит сотрудник и терпеливо объясняет покупателям, что и в какой последовательности они должны делать. Но часто, обратите внимание, такого сотрудника либо нет, либо он один на несколько касс и просто не успевает помогать всем покупателям.

Тем не менее, по словам Виталия Караева, прогресс неумолим и со временем касс самообслуживания будет появляться все больше.

— Я думаю, в первую очередь их будут устанавливать в магазинах дорогих и расположенных возле бизнес-центров и дорогих жилых комплексов. Такие торговые точки посещает более обеспеченная и более технически грамотная публика, — пояснил эксперт. — А вот в торговых точках на окраинах кассы самообслуживания появятся в последнюю очередь.

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