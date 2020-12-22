Почему россияне хотят стать блогерами на пенсии
Почти 20 процентов жителей после выхода на пенсию хотели бы завести свой блог. Об этом сообщили по итогам совместного опроса Российского негосударственного пенсионного фонда и интернет-портала. «Вечерка» выяснила, возможно ли заниматься блогерством на пенсии.
Как с деньгами
Около 65 процентов респондентов ждут, что блогерство принесет им денег.
— Как показал опрос, 41 процент опрошенных полагают, что единственным источником дохода после завершения их карьеры останется пенсия. Поэтому многие мечтают монетизировать свое хобби, — отмечает генеральный директор НПФ Александр Зарецкий.
Выбираем площадку
Наиболее привлекательной площадкой для продвижения блога стал видеохостинг «Ютьюб». В тройку лидеров также вошли «ТикТок» и «Инстаграм». Действительно, большинство рекламодателей приходят именно туда. Там же можно быстрее «раскрутиться».
Бабушкины заметки
Пенсионерка Евгения Семенова — блогер-путешественник. В свои 89 лет побывала во многих странах Европы и в разных уголках России. Всеми эмоциями она делится со своей аудиторией, составляющей три тысячи подписчиков. А вот у 75-летней Раисы Сандульской 26,6 тысячи подписчиков. Она путешествует, учит всех радоваться жизни и делится разными советами. Уютный блог создала Валентина Кулешова. Ей 87 лет, она прабабушка-блогер. Рассказывает о своих воспоминаниях, делится рецептами домашних блюд и интересными книгами.
А еще пожилые блогеры часто рассказывают о своих хобби, например рисовании или вязании, делятся советами по выращиванию цветов и овощей в огороде и даже заводят блоги о стиле и красоте.
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