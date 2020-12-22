Почему россияне хотят стать блогерами на пенсии

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Почти 20 процентов жителей после выхода на пенсию хотели бы завести свой блог. Об этом сообщили по итогам совместного опроса Российского негосударственного пенсионного фонда и интернет-портала. «Вечерка» выяснила, возможно ли заниматься блогерством на пенсии.

Как с деньгами

Около 65 процентов респондентов ждут, что блогерство принесет им денег.

— Как показал опрос, 41 процент опрошенных полагают, что единственным источником дохода после завершения их карьеры останется пенсия. Поэтому многие мечтают монетизировать свое хобби, — отмечает генеральный директор НПФ Александр Зарецкий.

Выбираем площадку

Наиболее привлекательной площадкой для продвижения блога стал видеохостинг «Ютьюб». В тройку лидеров также вошли «ТикТок» и «Инстаграм». Действительно, большинство рекламодателей приходят именно туда. Там же можно быстрее «раскрутиться».

Бабушкины заметки

Пенсионерка Евгения Семенова — блогер-путешественник. В свои 89 лет побывала во многих странах Европы и в разных уголках России. Всеми эмоциями она делится со своей аудиторией, составляющей три тысячи подписчиков. А вот у 75-летней Раисы Сандульской 26,6 тысячи подписчиков. Она путешествует, учит всех радоваться жизни и делится разными советами. Уютный блог создала Валентина Кулешова. Ей 87 лет, она прабабушка-блогер. Рассказывает о своих воспоминаниях, делится рецептами домашних блюд и интересными книгами.

А еще пожилые блогеры часто рассказывают о своих хобби, например рисовании или вязании, делятся советами по выращиванию цветов и овощей в огороде и даже заводят блоги о стиле и красоте.

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