«Хоть икра, хоть лобстеры»: ветеран ФСИН рассказал о праздновании Нового года в тюрьме

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В России более 486 тысяч человек отметят Новый год в местах лишения свободы. О том, как праздник проходит в учреждениях пенитенциарной системы, «Вечерней Москве» рассказал полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макеенко.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что выходные в тюрьме такие же, что и на воле. Когда-то во времена СССР «на зонах работали 10 часов в сутки 6 дней в неделю», вспомнил Макеенко. Сегодня трудовые нормы распространяются и на заключенных, а 31 декабря и 1 января — праздничные дни.

— У (британского писателя Редьярда — прим. «ВМ») Киплинга в «Маугли» есть фраза «объявляется водяное перемирие». При засухе нападать нельзя друг на друга у водопоя. Похожее происходит в тюрьме под Новый год. Это негласное соглашение: сотрудники системы немного «сбавляют обороты», зэки не провоцируют охрану. На «шмоны» это не распространяется, — заявил полковник.

Ветеран ФСИН сказал, что желающих отметить любимый праздник «с танцами и бубном» в камерах полно. По его словам, осужденные «всеми правдами и неправдами стараются скрасить свое бытие». Они стремятся добыть алкоголь и какие-нибудь препараты, однако все это в местах лишения свободы под строгим запретом.

Эксперт по пенитенциарным учреждениям заметил, что в тюрьмах обычно находятся люди, не склонные к послушанию. По неофициальным данным, более половины заключенных в России имеют те или иные психические отклонения, утверждает отставник. Он уточнил, что даже 50 граммов алкоголя у многих из них могут спровоцировать агрессию, «обрушить планку».

С целью свести до минимума вероятность тайной передачи «запрещенки» в канун Нового года прекращаются свидания.

— Чаще и особо тщательно проводятся досмотры в камерах, обыски. Изымают наркотики, уже переданное спиртное, поставленную брагу, мобильные телефоны, которые также запрещены. Под Новый год много желающих позвонить на волю родственникам и знакомым. Все это «подгоняется» арестантам тайным образом при свиданиях, скрытно в посылках либо через коррумпированных работников. Хотя шансы невелики: вещи и продукты тщательно проверяются, с личным составом работает служба собственной безопасности, — сказал Макеенко.

Для проноса на территорию пенитенциарного учреждения спиртного используют грелки, высверливают полости в костылях, но обычно все эти «хитрости» сразу же раскрываются. Во многих столичных тюрьмах, по словам собеседника «ВМ», установлено современное оборудование. Например, в «Бутырке» есть аппаратура, аналогичная сканерам в аэропортах.

— У граждан, знакомых с тюремной темой по фильмам и романам, есть неверное мнение, будто в тюрьме варят чифир — сильнодействующий бодрящий продукт из концентрированной чайной заварки. Все это в прошлом. «Чифирили» до середины девяностых. Тогда в чай в посылках был под запретом, — уточнил полковник.

В восьмидесятых, по его словам, запрет частично сняли, а потом и вовсе убрали.

— При большом количестве современных легальных стимуляторов и допингов тема чифира умерла. Для того чтобы разрешили передать те или иные таблетки, надо просто сходить к врачу и убедить его в том, что тебе они очень нужны для поддержания психического или физического здоровья, — сказал ветеран ФСИН.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Макеенко уточнил, что в камерах в канун Нового года разрешается ставить елки. Иногда такие подарки делают благотворительные организации, иногда еловые ветки передают родственники. Собеседник «ВМ» заметил, что в камерах места немного, поэтому и елочки невелики.

— Нередко елки в камерах украшают настоящими игрушками. Сегодня в основном они пластмассовые. Но и стеклянные шары бывают. Их не запрещают, опасности от такого стекла немного. Разбив окно, можно порезаться серьезнее, — сказал специалист.

По словам офицера, в колониях много самодеятельности, даже клубы имеются. Ставят спектакли, поют, играют на музыкальных инструментах.

Полковник внутренней службы рассказал, что вечером перед Новым годом охрана проходит по камерам, поздравляет с праздником, заодно присматривает, «чтобы в хатах сильно не бузили». Иногда кого-то из работников хозблока наряжают Дедом Морозом.

— Снегурочкой в этой ситуации не наряжают никого. Подобное поздравление было бы расценено как «неправильное». Администрация заведения обычно к празднику дает распоряжение приготовить в хозблоке что-нибудь повкуснее, например, пирожки. Это «добавка от хозяина», начальника колонии, — заметил Макеенко.

Офицер напомнил, что сегодня в тюрьме разрешены платные услуги. Если у человека есть деньги, он через администрацию с определенной наценкой может заказать что угодно — из ресторана ему принесут «хоть икру, хоть лобстеров».

— Некоторые богатенькие сидельцы питаются лучше, чем сотрудники ФСИН. Но «в одно лицо» в камере есть не получится. Если кто-то попытается поглощать харчи в одиночку, ему объяснят, что подобное поведение не соответствует морально-этическим представлениям соседей по камере, — разъяснил ветеран ФСИН.

Макеенко добавил, что нередко Новый год в тюрьме называют грустным праздником. Осужденные вспоминают семьи, дом, думают о своей жизни, кто-то кается и хочет жить по-другому, кто-то впадает в депрессию — разрушены судьбы, семьи, «адвокаты высосали все деньги». Некоторые в такой вечер могут обозлиться и наделать глупостей, сказал собеседник «ВМ». Поэтому, по его словам, надзор в праздники всегда усиливают.

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