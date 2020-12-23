Не чеши нос, Дед Мороз

Журналист «Вечерки» Александр Кудрявцев (слева) и руководитель школы Дедов Морозов Алексей Прокофьев / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Впереди Новый год, но из-за пандемии не каждый готов рискнуть и пригласить к себе в дом Деда Мороза и Снегурочку. Корреспондент «Вечерки» встретился с руководителем одной из столичных школ зимних волшебников, чтобы узнать, как можно самостоятельно создать дома сказку.

У меня есть младшая сестра, для которой я уже дважды наряжался Дедом Морозом. В обоих случаях все прошло гладко: подарки вручены, стишки рассказаны, инкогнито сохранено. Поэтому на встречу с профессионалом отправляюсь в твердом убеждении, что каких-то особенных открытий ждать не приходится. Но, оказывается, президенту Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексею Прокофьеву есть чем меня удивить.

Разговор наш начинается с настоящего волшебства. Словно профессиональный иллюзионист, он показывает, как платок исчезает из его руки и появляется в моем кармане. По словам Прокофьева, фокусы на новогодних елках он стал использовать пару лет назад.

— Чтобы современные дети поверили в Деда Мороза, нужно волшебство. Вот я и научился различным фокусам. Благо сейчас есть множество материалов в интернете. Некоторые волшебные вещи я уже придумал сам, — рассказывает Алексей Прокофьев.

Чтобы хотя бы на одну ночь полноценно перевоплотиться в зимнего волшебника, прежде всего следует позаботиться о создании образа. Дед Мороз, как отмечает мой собеседник, это далеко не только борода и шуба. Во-первых, костюм обязательно нужно дополнить валенками и шапкой. Во-вторых, необходим грим. Красных щек и носа вполне достаточно. В-третьих, надо поработать над манерой речи. Сказочные персонажи должны говорить только стихами.

— Предварительно изучите литературу. Все сказки преимущественно написаны в стихотворной форме. Эта речь зарабатывает кредит доверия Деду Морозу. Еще нужно следить за жестикуляцией и движениями. Ведь дети очень внимательны, поэтому знакомый им жест может выдать вас с головой. И ребенок сразу задумается: а чего это праздничный гость чешет нос, прямо как мой братик? — говорит Прокофьев.

Однажды моя сестра все равно догадается, кто приносил ей подарки. Но даже на такой случай нужно знать, как поступить. Алексей Прокофьев уверен, что самый лучший экспромт это тот, который подготовлен заранее.

— Главное, это сохранить у ребенка ощущение сказки. Не нужно ничего отрицать. Объясните, что у Дедушки Мороза очень много приглашений. Он везде не успевает и поэтому попросил вас ему помочь. Будьте готовы к неожиданностям. У вас всегда должен быть ответ на любой вопрос, — советует Алексей.

Частенько современные дети путают имя зимнего волшебника, принимая его за заморского брата, который разъезжает в санях на оленьей упряжке. Дед Мороз передвигается исключительно на лошадях. При этом цвет его шубы тоже может быть красным, а еще белым и синим. Но если вдруг дети перепутали имена, лучше рассказать им, что у Дедушки Мороза есть братья: Санта Клаус в Америке, Пер Ноэль во Франции и Йоулупукки в Финляндии. На этом моменте, по словам Прокофьева, они всегда смеются.

Думаю, с такими знаниями я теперь не только в своей семье смогу Деда Мороза играть, но и попробовать себя в профессиональной среде. Осталось только найти Снегурочку и научиться говорить стихами.

А еще раздобыть шубу, дубовый посох да шапку с белым мехом. И тогда дома моих друзей наполнятся весельем. А у меня прибавится немного лишних денег.

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