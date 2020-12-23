Вместе мы — сила!

Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

В Общественной палате России состоялся круглый стол «Социальное служение и благотворительность: опыт религиозных общин».

Представители различных религий и конфессий стали участниками серьезного разговора о взаимопомощи в период пандемии.

— Очень важно, что религиозные организации в условиях пандемии выступили единым фронтом и оказывают поддержку и своим единоверцам, и всем нуждающимся горожанам, независимо от религиозной принадлежности, — заявил на форуме замруководителя столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов. — В Москве нет ни одной крупной религиозной организации, которая не участвовала бы активно в помощи людям.

Член Общественной палаты России Альбир Крганов рассказал, как в разгар пандемии мусульмане развозили продукты по домам нуждающихся. Среди них было много пенсионеров, малоимущих, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда. Также в апреле-мае 2020 года (что совпало с наступлением священного для всех мусульман месяца Рамадан) волонтеры занимались доставкой продуктовых наборов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим нуждающимся.

— В первую очередь мы оказываем материальную помощь, — рассказал представитель Федерации еврейских общин России Ариэль Тригер. — Также у нас есть клиника, врачи которой на связи с тяжелыми больными в разных регионах. Стараемся оказать информационную поддержку медучреждениям в других городах.

Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, рассказал об опыте Карачаево-Черкесии, где под руководством епископа-евангелиста Гарика Кургиняна верующие организовали производство масок, которые бесплатно раздавали людям.

— Что касается Русской православной церкви, то по всей стране было организовано 209 центров гуманитарной помощи. Действуют такие и в Москве, — рассказал Зорин. — Сотрудники центров разносят продукты и оказывают бесплатные социальные услуги. Например, делают уборку в домах пенсионеров, ходят за продуктами. Представители организации таджикских мигрантов помогают в непростых условиях пандемии пожилым людям, у которых снимают квартиры. Мне кажется, вся эта история с коронавирусом помогла еще больше сплотить наше многонациональное общество.

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