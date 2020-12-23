Установки компенсации реактивной мощности: как выбрать

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Некоторые предприятия время от времени сталкиваются с ситуациями, когда на объектах ухудшаются показатели работы энергосистемы. Это происходит в основном из-за так называемой реактивной мощности. Речь идет о моменте, когда не выполняется полезная работа, а, напротив, увеличивается расход топлива и создается дополнительная нагрузка на силовые линии питания.

В результате происходит серьезное увеличение затрат на внешние и внутриплощадочные сети, с которым в перспективе может справиться не каждое предприятие. Для того чтобы решить или предугадать подобную проблему, рекомендуется компенсировать реактивную мощность. Сделать это можно с помощью специальных установок (УКРМ). Такие устройства производятся на заводе конденсаторных установок.

Главные потребители реактивной мощности

Основным потребителем являются асинхронные электродвигатели (или электрические двигатели переменного тока). Они потребляют примерно 40 процентов всей мощности вместе с бытовыми и собственными нуждами.

Еще одним потребителем реактивной мощности считаются трансформаторы всех ступеней трансформации (около 35 процентов). Также к потребителям относятся преобразователи (10 процентов), электрические печи (8 процентов) и линии электропередачи (7 процентов).

Какие именно проблемы могут возникнуть при отсутствии УКРМ?

Во-первых, возникают дополнительные потери в проводниках из-за увеличения тока. Это чревато серьезными проблемами в работе целого предприятия. Кроме того, наблюдается снижение пропускной способности распределительной сети.

Также могут происходить сетевые помехи, возможны тепловые потери тока, большие расходы на электроэнергию и ряд других серьезных проблем.

Кстати, часто происходят ситуации, когда может понадобиться модернизация уже имеющейся рабочей УКРМ. Причина в том, что спустя годы установки повышения коэффициента мощности могут устареть в техническом плане. В результате в сети происходит дисбаланс мощности из-за недокомпенсации или, наоборот, сверхкомпенсации, а также увеличению затрат на электроэнергию.

Как выбрать установку компенсации реактивной мощности?

Специалистам, которые занимаются подборкой таких установок на предприятия, следует исходить из величины реактивного тока и коэффициента мощности на их объекте. Помимо этого, важно учитывать величину и продолжительность отклонений напряжения в сети от номинального и ряд других факторов.

Также нужно помнить, что существует два вида компенсации реактивной мощности — индивидуальная и централизованная. Первый вариант подходит исключительно для постоянных нагрузок, а второй применяется в системах с большим количеством нагрузок, в которых большой разброс коэффициента мощности по времени.

После того как станет понятно, какие именно задачи должна выполнять установка, нужно обратиться к каталогу УКРМ. Заказчик может выбрать из нескольких вариантов, предварительно отметив необходимые пункты в фильтре. В случае возникновения проблем следует обратиться к менеджерам за консультацией.

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