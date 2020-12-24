Деревянное остекление: модная строительная технология или дань уважения исключительности древесины

Ремонт дома / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сегодня купить деревянные окна в Москве ничуть не сложнее, чем конструкции на основе металлопластиковых рам. Связано это не только с тем, что потребители вновь обратили внимание на уникальные свойства натурального дерева, но и с тем, что производители смогли наконец предложить товар, доступный широкому кругу потребителей. Развитие технологий производство логично позволило выпускать больше окон без потери качества, следствием чего стало снижение себестоимости, а значит и конечной цены.

Нельзя не отметить, что немногие оконные компании решаются работать с древесиной. Нюансы технологических процессов зачастую не позволяют сочетать сразу несколько профилей работы. Как следствие, рынок оконных конструкций поделен между компаниями работающими с ПВХ и деревом. Несложно догадаться, каких производителей больше, но является ли массовость серьезным преимуществом — большой вопрос. Те же деревянные окна Зенит выпускаются и совершенствуются с 2001 года, чем может похвастаться далеко не каждая марка не то что в стране, но и в мире.

Мнение о том, что деревянное остекление ориентировано лишь на частные дома ошибочно. Очевидно, что такие окна действительно лучше впишутся в интерьер и экстерьер коттеджа, однако никаких ограничений на использование в квартире нет. Для производителя нет большой разницы, где будет осуществляться монтаж, главное, чтобы на производство были переданы верные замеры оконного или дверного проема. Дополнительных ограничений по размерам изделий также нет. Современное оборудование позволяет без труда изготавливать остекление «в пол», в том числе и для балконов с лоджиями.

Древесина имеет массу преимуществ, которые недоступны пластику. Особого внимание заслуживают следующие свойства:

• устойчивость перед воздействием ультрафиолета;

• невосприимчивость к резким перепадам температуры воздуха;

• приятная на вид и ощупь фактура с текстурой;

• широкие возможности по дополнительному декорированию поверхности.

Придется ли сильно переплатить за все эти качества — большой вопрос. С одной стороны, цена действительно может быть несколько выше, чем у самых дешевых металлопластиковых конструкций, но и качество исполнения совсем другое.

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