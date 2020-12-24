Гарант хорошего самочувствия во время жаркого лета. Как выбрать кондиционер для дома

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Температура воздуха летом 2020 года в большей части регионов России держалась на аномально высоких уровнях довольно продолжительное время. Многие оказались к этому не готовы: в магазинах быстро закончились даже бытовые вентиляторы, а компании по установке кондиционеров не справлялись с потоком клиентов. Сейчас, в зимний период, когда есть возможность не спеша подумать над данной проблемой, специалисты интернет-магазина рассказали, как грамотно выбрать и купить кондиционер для дома.

В небольшой квартире с одной жилой комнатой целесообразно будет поставить один кондиционер в настенном исполнении. Холодный воздух в этом случае будет переходить вместе с естественной циркуляцией воздуха — из жилой зоны в зону кухни, коридора и санузла, охлаждая при этом всю доступную площадь. Устанавливать мобильный моноблок не рекомендуется ввиду его шумности, низкой эффективности и необходимости вывода гофрированного воздуховода на улицу.

В современных жилых комплексах из многоквартирных домов предусмотрены определенные места для установки выносного оборудования систем кондиционирования. К сожалению, часто по одному месту на квартиру с большой площадью. В таком случае подойдет решение с одним наружным блоком и двумя или тремя внутренними блоками кондиционера — мульти-сплит-система. Кроме конструктивной разницы, отличий не имеется, прибор будет исправно служить своему владельцу и поддерживать нужную температуру в доме.

Из дополнительных функций в кондиционере стоит обратить внимание на наличие инверторного управления мощностью компрессора: плавная регулировка помогает достигать более точных показателей поддерживаемой температуры в помещении, а также экономии электроэнергии до 40–50 %! Не лишним будет и наличие ионизатора или генератора холодной плазмы для борьбы с вредными бактериями, вирусами.

Эксперты рекомендуют к покупке кондиционеры Daikin популярной модельной линейки FTXB-C и Mitsubishi Heavy Industries серии SRK ZSPR-S. Эти приборы обладают качественными инверторными компрессорами с широким диапазоном мощности и привлекательным дизайном. Если рассматривать более экономичное решение, то прекрасным выбором будут сплит-системы Electrolux Fusion и Zanussi Perfecto — обе с пятилетней заводской гарантией, универсальным дизайном и приемлемым уровнем шума.

Как покупку, так и установку кондиционера лучше заказывать у официальных рекомендованных партнеров бренда. Вы получите сертифицированную технику, качественный монтаж и гарантию в любом фирменном сервисном центре. В этом случае прибор всегда будет помощником и не подведет в борьбе со знойным летом.

На правах рекламы

ООО «Умный климат», ОГРН 1127449000755. Адрес: 454001, г. Челябинск, Университетская набережная, 56