Пандемия вынудила людей создавать денежные запасы

Москвичка Анна Бобракова из-за пандемии начала копить деньги. Девушке пришлось сократить многие расходы, например, отказаться от привычки каждый день покупать капучино и свежую выпечку в любимой кофейне на Тверской улице. Но иногда она позволяет себе эти маленькие слабости / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

По данным опроса одного из рекрутинговых сервисов, около 64 процентов граждан планируют создать финансовую подушку безопасности.

В течение декабря эксперты опросили более трех тысяч человек из разных регионов России. Исследование показало, что, несмотря на стремление обеспечить себя и семью «лишними деньгами», регулярно откладывать часть доходов получается только у 28 процентов респондентов.

— Большинство людей, участвовавших в опросе (72 процента), признались, что в 2020 году у них вообще не получилось копить деньги. А 52 процента из тех, кому это все же удалось, имели возможность откладывать совсем небольшие суммы — менее десятой доли общего дохода, — поделились в пресс-службе компании.

Там добавили, что в перспективе 37 процентов россиян планируют ежемесячно пополнять свою финансовую подушку безопасности примерно пятой частью дохода. Половину имеющихся денег на эти цели готовы выделять 15 процентов респондентов. А восемь процентов опрошенных планируют откладывать больше 50 процентов от своего ежемесячного дохода.

— Интересно, что россияне планируют копить деньги для разных целей. Самая популярная из них — страховка на случай возникновения непредвиденных финансовых трудностей, например, увольнения с работы или задержка зарплаты. Этим мотивом руководствуются 35 процентов опрошенных. Другая популярная причина — опасения, что появятся форс-мажорные обстоятельства, например, болезнь. На этот случай откладывают деньги 25 процентов россиян. Среди прочих популярных вариантов — покупка квартиры, дачи или автомобиля, отпуск, ремонт, образование или повышение квалификации и другие, — добавили аналитики.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» Российского экономического университета имени Плеханова Максим Марков посоветовал, как лучше копить деньги.

— Мне кажется, самый лучший способ — традиционные банковские вклады. Ваши деньги будут всегда застрахованы, к тому же они будут приносить пусть и небольшой, но стабильный доход, — сказал Максим Марков. — Еще один популярный сегодня инструмент — инвестиции. Но это довольно сложно. Во-первых, вы рискуете одномоментно потерять деньги, а во-вторых, в моменты колебания рынка многие инвесторы, особенно начинающие, слишком часто нервничают. Это тяжело психологически.

Еще можно хранить накопления в иностранной валюте. Но, по мнению эксперта, это не самый лучший способ. Ведь курс постоянно меняется, и он может «съесть» часть доходов.

— Я думаю, лучше всего копить наличными или на карте. Но в первом случае держать деньги дома не стоит. Если у вас уже есть некая приличная сумма, лучше арендовать для ее хранения ячейку в банке. Тогда ваши средства будут в сохранности. А накопления на карте дают преимущества в виде кешбэка или других приятных бонусов. К тому же деньги у вас будут всегда под рукой, — добавил Максим Марков.

Сумма, которую стоит откладывать каждый месяц, для всех индивидуальна. Она зависит от доходов и расходов.

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