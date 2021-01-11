Полки магазинов ждут чистых продуктов

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Российское правительство поддержало законопроект о «продуктах с улучшенными характеристиками». По всей видимости, они появятся уже в нынешнем году. В чем их отличие?

Проект закона Госдума рассмотрит на весенней сессии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, — это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан. «Зеленая» продукция должна быть доступна для широкого круга населения, — заявила чиновник.

Сейчас власти думают, каким именно знаком обозначать новый вид продуктов. Кстати, чтобы получить знак, товар должен соответствовать национальным и межгосударственным стандартам.

Причем сертификация будет добровольной. Чтобы покупатели не сомневались — а не подделка ли «зеленый» знак, всю информацию о производителях такой продукции и ее видах разместят в едином государственном реестре производителей, который будет вести Минсельхоз.

Чем будет отличаться «зеленая» продукция?

«Для нее будут применяться жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Также при производстве «зеленой» продукции будет нельзя использовать ГМО, применять ионизирующее излучение и нужно резко ограничить использование пестицидов, а также минеральных удобрений.

— «Экологически чистые продукты» — очень давний мировой тренд. В США, например, магазины Healthy Foods — «здоровые продукты» — появились еще в 1970-е годы, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — С точки зрения потребителя у этих продуктов два серьезных недостатка: они намного дороже стоят и значительно быстрее портятся. Потому что яблоки, например, не покрывают воском или глицерином, чтобы они дольше хранились.

Как пояснил эксперт, в России роль магазинов Healthy Foods долго играли продуктовые рынки. Считалось, что там продают некие фермерские продукты.

— Как правило, это картошка из тех же колхозов, которые теперь называются акционерными обществами. Хотя бы потому, что у нее закупочная цена ниже, — пояснил Кудрявцев. — Другие продукты у меня тоже вызывают сомнения. Сам наблюдал сцену, как утром торговец вываливал творог из 200-граммовых пачек в таз и потом предлагал его в качестве «фермерского» по цене вдвое выше магазинной.

Затем, как рассказал эксперт, стали появляться магазины с якобы натуральными продуктами.

— Ну да, например, колбаса серого цвета, потому что туда не добавили краситель. А все остальное? Фосфаты, консерванты, перемолотые хрящи и кожа — неужели ничего этого нет? И как я могу в этом быть уверен? — рассуждает Кудрявцев. — Поэтому государственная сертификация, наверное, все-таки нужна. Если, конечно, она будет проходить корректно.

Вместе с тем, по мнению эксперта, вряд ли в магазинах появится много «зеленой» продукции.

— Во-первых, она точно будет дороже обычной. Ведь чем меньше пищевой химии, тем выше затраты на производство, — пояснил Виктор Николаевич. — Во-вторых, доходы населения продолжают снижаться, и большинство будет покупать не то, что «чище», а то, что доступнее по цене. Вот оливковое масло по 500–700 рублей за литр — очень качественный продукт, но его не сметают с полок. Тем не менее свою нишу «чистые» продукты займут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент гильдии маркетологов:

— Экологически чистые продукты нам нужны. Но во всем мире за них отвечает не государство, а СРО — саморегулирующие организации. Ведь государство — это люди, чиновники, которые какому-то производителю могут дать «зеленый» значок, а какому-то — нет. Иными словами, возникает, во-первых, возможность коррупции, а во-вторых, полное непонимание — а действительно ли чист продукт? К тому же эту чистоту просто так не определишь. Нужно как минимум года три проверять землю, на которой выращивают урожай или пасутся коровы.

Нет ли там лишних удобрений и пестицидов? Мне кажется, дело государства — следить, чтобы на полках не было плохих продуктов вроде «сыра» с пальмовым маслом. А уж экологическую чистоту пусть производители доказывают покупателям сами.

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