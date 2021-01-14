Мне близок запах барсука. Почему люди заказывают необычный парфюм

Фото: PhotoXPress.ru

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил парфюм с запахом барсука. Деньги от его продаж пойдут на защиту дикой природы.

По словам Мэя, аромат с нотками сандала и барсука позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка.

Парфюмер Валерия Нестерова отметила, что в появлении подобных ароматов нет ничего удивительного. Необычный парфюм пользуется спросом у современного потребителя.

— Покупатели становятся более разборчивыми и изобретательными. Каждый хочет пахнуть индивидуально. У меня были заказы на парфюм с нотками бензина, сыра, кальяна, русской бани. Думаю, что тренд на необычные запахи будет развиваться, но не дойдет до массового производства. Ведь главная тенденция в мировой парфюмерии — легкие, природные ароматы. Однако всегда будут те, кто хочет эксклюзива, — рассказала Валерия Нестерова. Она отметила, что благодаря подобным духам от человека не будет исходить стойкий запах бензина или бани. В таком парфюме лишь улавливаются знакомые ароматы.

— Например, в духах с нотками сыра угадываются сливочные и молочные оттенки, запах деревянной доски, плесени. Все это полутона. Парфюмерия — это искусство, в котором можно красиво интерпретировать абсолютно любые запахи, — добавила Валерия Нестерова.

Нотки асфальта и копченостей

Аромат свеженапечатанной книги, горячего асфальта, копченостей и сыра с плесенью. «Вечерка» нашла самые необычные виды парфюма.

Туалетная вода Eau de Stilton имеет запах самого дурно пахнущего в сыра в мире — сыра Стилтон. Авторы парфюма уверяют, что их туалетная вода с красочными фруктовыми и мягкими земляными ароматами поменяет ваше представление о запахе Стилтона. Второстепенными тонами духов стали ароматы семян дудника, тысячелистника, шалфея и валерианы.

Этот вариант придется по вкусу любителям литературы. Духи Paper Passion имеют аромат книги, только что вышедшей из типографии.

Туалетная вода Metal Hurlant подойдет тем, кому не хватает путешествий и приключений. Его создатель — парфюмер Пьер Гийом вдохновился легендарной американской трассой 66. Парфюм отражает поездку на мотоцикле на полной скорости. В нем можно почувствовать запах горячего асфальта, жженой резины, металла и свежей краски. Аромат составлен из ноток мускуса, кожи и бензина.

Духи White Linen имеют аромат свежевыстиранного белья. Для подобных ноток используются холодные альдегиды. В них также добавлены нотки лимона, фиалки, гвоздики.

Тыквенный пирог или каша с корицей — именно такие ассоциации вызывает туалетная вода Etat Libre d’Orange. Аромат сделан в сотрудничестве с голливудской актрисой Тильдой Суинтон. Она отметила, что запах напоминает ей уютные вечера у камина в ее родной Шотландии.

Еще один аромат, навевающий мысли о еде, — Patchouli 24. Внутри флакона — микс специй, сухофруктов, древесины и ванильной сладости. Все это складывается в запах дыма, копченостей или барбекю на костре.

Читайте также: Новый природный заказник создадут в Подмосковье