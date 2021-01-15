Приемная руководителя компании: советы по обстановке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для каждой компании важным фактором в работе является лояльность ее старых клиентов и доброжелательное отношение потенциальных покупателей, заказчиков и даже партнеров. Обычно знакомство с той или иной фирмой начинается с ее сайта в интернете или отзывов пользователей, однако довольно часто так называемая «встреча» происходит лично — в офисе или приемной руководителя.

Если речь идет о втором варианте, то потенциальный клиент или партнер, безусловно, обращает внимание на интерьер офиса. В первую очередь этот человек попадает в приемную руководителя организации, из чего и судит о положении компании на рынке.

Планировка приемной руководителя компании: как не ошибиться?

Во-первых, необходимо отталкиваться от пространства в помещении, где будет располагаться приемная. Чаще всего это довольно просторный холл, где находится секретарь или офис-менеджер, который встречает всех гостей. Однако приемной может быть и небольшая комната перед кабинетом руководителя предприятия. Исходя из этих условий, обстановка обоих помещений будет абсолютно разная.

Во-вторых, нужно четко определиться с тем, какие предметы будут установлены в приемной. Среди обязательных деталей — рабочее место секретаря (стойка-ресепшн), диван или удобные стулья для посетителей, обустроенная гардеробная или вешалка. Посмотреть варианты этих предметов интерьера можно по ссылке office-mebel.ru. Также по желанию в приемной могут быть небольшой журнальный столик, материалы для чтения, кулер с водой и небольшое угощение для посетителей в виде чая, кофе и конфет.

В-третьих, хорошим дизайнерским решением станет использование фирменных цветов компании в приемной. Также можно разместить логотип в виде небольшой конструкции на стене или стойке-ресепшн. Кроме того, стоит помнить, что мебель в приемной должна гармонировать между собой и в целом с организацией помещения. На сайте компании «Офис мебель» можно посмотреть варианты оформления приемной в классическом и современном стилях.

Стойка-ресепшн: 3 совета по выбору

1. Размер стойки зависит от количества посетителей компании. Если в день офис посещают более 70 человек, а им еще и какие-то документы требуется заполнить, то необходима как минимум трехместная конструкция.

2. Не стоит экономить на внутреннем наполнении ресепшена. Именно в этих тумбах и на стойках секретарь или офис-менеджер будет хранить все необходимые документы, канцелярские принадлежности и личные вещи. Все указанные предметы должны быть в безопасности.

3. Высота ресепшена должна быть в среднем 110-120 сантиметров. В этом случае посетитель и секретарь могут хорошо видеть друг друга и беспрепятственно общаться.

Каким должен быть материал для мебели в приемной?

Так как приемная является визитной карточкой компании, не стоит экономить на качестве материалов для мебели. В ином случае это может стать неприятным сюрпризом для клиентов и партнеров, испортив первое впечатление.

Среди материалов рекомендуется отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов — коже и дереву. Однако не менее выгодно могут смотреться изделия из ткани, эко-кожи или кожзаменителя, если они гармонируют с общим стилем комнаты.

В любом случае мебель в приемной должна быть удобной, выглядеть приятно и обладать высокой износостойкостью. А гармонично обустроенное помещение позволит создать благоприятное впечатление на любого посетителя организации.

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