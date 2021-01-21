Анатолий Мальцан: Люблю делать сюрпризы

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Гостем нашей рубрики «Начистоту» стал Анатолий Мальцан, руководитель Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы.

Узнать о характере человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

1. В детстве я мечтал стать президентом России. И вектор развития карьеры выбрал именно в государственной сфере.

2. Сегодня мечтаю создать счастливую семью.

3. Очень важно иметь семейные традиции, и когда у меня появится своя семья, у нас они обязательно будут.

4. Интересно было бы попасть во времена наших предков — праславян, чтобы лучше понимать, кто мы есть на самом деле.

5. Книга «Несвятые святые» архимандрита Тихонова-Шевкунова и книги «Проект Россия», автор которых, кстати, до сих пор неизвестен, могут сильно повлиять на мировоззрение. По крайней мере меня они изменили.

6. Девиз моей жизни краток: «Делай, что должен, и будь, что будет».

7. Петр Аркадьевич Столыпин — величайший государственный деятель. Я очень хотел бы быть на него похожим.

8. Любая успешная деятельность, будь то бизнес или госслужба, — это творчество.

9. Люблю слушать красивую, качественную музыку, вне зависимости от стиля. Чаще всего это классика: Моцарт, Бах, Чайковский, Морриконе.

10. Телевизор давно не смотрю и другим не советую. Если раньше телевидение развивало, то сейчас, увы, чаще всего происходит обратное.

11. Современное искусство не вызывает у меня вдохновения и ощущения прекрасного. Для меня искусство — это то, что возвышает человека, что сделано тонко, глубоко.

12. Сюрпризы больше люблю преподносить, чем получать. Например, к 30-летию свадьбы родителей подарил им машину и был счастлив.

13. Нужно возрождать исконно русские виды спорта. Городки, лапта, русский хоккей, гиревой спорт, русский бильярд и другие — важнейший элемент нашего культурного и гуманитарного суверенитета, наша «мягкая сила».

14. Считаю, что настоящий человек должен бытьпатриотом в истинном смысле этого слова.

15. Современная молодежь продвинутая, успешная, позитивная. Они знают, чего хотят от жизни, и при этом очень прагматичны. Мне это нравится.

16. Мудрость от возраста не зависит. Сегодня молодой человек может обладать гораздо большей мудростью, чем люди старшего возраста.

17. Люблю отдыхать в Крыму, на Камчатке, на Байкале. Там потрясающе красивая природа.

18. В свободное время играю на гитаре, люблю походы.

19. Идеальный учитель работает с разумом и с душой своих учеников.

20. Хочу увидеть Землю из космоса. И надеюсь, что обязательно увижу.

21. На каком-то этапе человечество перевели с пути развития внутреннего потенциала, заложенного в нас Творцом, на приобретение внешнего. Это то, что повлекло мощную деградацию человечества и его главную проблему.

22. Если ассоциировать себя с животным, я выбрал бы тигра. Осторожный, неторопливый и в то же время стремительный.

24. В людях не терплю лживость и непорядочность.

25. Хотел бы уметь читать мысли людей и видеть, что они на самом деле собой представляют, а также предвидеть будущее.

26. Риск — благородное дело. Но только в том случае, если он продуман и рискуешь ты ради правильной цели.

27. Безрассудных поступков не совершаю. Хотя многие посчитали безрассудством, когда после окончания с отличием юридического факультета МГУ я оставил хорошую работу и пошел в армию.

28. Единственное, что невозможно простить, — предательство.

29. Боюсь бесполезно прожить жизнь, не реализовав свой потенциал.

30. Настоящий мужчина — смелый, мудрый и ответственный, человек, который ведет вперед, защищает и заботится о тех, кого любит и кто ему дорог.

ДОСЬЕ

Анатолий Леонидович Мальцан родился 13 сентября 1983 года. С отличием окончил юрфак МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2009 году пособственномужеланиюбылпризвандля прохождения срочной службыввойскаспециальногоназначения, служилвспецназеБалтийскогофлотаВМФРФ. В 2017–2018 годах прошел профессиональную переподготовкунаэкономическомфакультете МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика и управление». С 2019 года — начальник Управления по обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы.

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