Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анатолий Мальцан: Люблю делать сюрпризы
Фото: Facebook.com

Анатолий Мальцан: Люблю делать сюрпризы

Дженни Самойлова

Общество

Гостем нашей рубрики «Начистоту» стал Анатолий Мальцан, руководитель Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы.

Узнать о характере человека помогает общение с ним вне стен рабочего кабинета. Неформальная обстановка обычно располагает к откровенному разговору.

1. В детстве я мечтал стать президентом России. И вектор развития карьеры выбрал именно в государственной сфере.

2. Сегодня мечтаю создать счастливую семью.

3. Очень важно иметь семейные традиции, и когда у меня появится своя семья, у нас они обязательно будут.

4. Интересно было бы попасть во времена наших предков — праславян, чтобы лучше понимать, кто мы есть на самом деле.

5. Книга «Несвятые святые» архимандрита Тихонова-Шевкунова и книги «Проект Россия», автор которых, кстати, до сих пор неизвестен, могут сильно повлиять на мировоззрение. По крайней мере меня они изменили.

6. Девиз моей жизни краток: «Делай, что должен, и будь, что будет».

7. Петр Аркадьевич Столыпин — величайший государственный деятель. Я очень хотел бы быть на него похожим.

8. Любая успешная деятельность, будь то бизнес или госслужба, — это творчество.

9. Люблю слушать красивую, качественную музыку, вне зависимости от стиля. Чаще всего это классика: Моцарт, Бах, Чайковский, Морриконе.

10. Телевизор давно не смотрю и другим не советую. Если раньше телевидение развивало, то сейчас, увы, чаще всего происходит обратное.

11. Современное искусство не вызывает у меня вдохновения и ощущения прекрасного. Для меня искусство — это то, что возвышает человека, что сделано тонко, глубоко.

12. Сюрпризы больше люблю преподносить, чем получать. Например, к 30-летию свадьбы родителей подарил им машину и был счастлив.

13. Нужно возрождать исконно русские виды спорта. Городки, лапта, русский хоккей, гиревой спорт, русский бильярд и другие — важнейший элемент нашего культурного и гуманитарного суверенитета, наша «мягкая сила».

14. Считаю, что настоящий человек должен бытьпатриотом в истинном смысле этого слова.

15. Современная молодежь продвинутая, успешная, позитивная. Они знают, чего хотят от жизни, и при этом очень прагматичны. Мне это нравится.

16. Мудрость от возраста не зависит. Сегодня молодой человек может обладать гораздо большей мудростью, чем люди старшего возраста.

17. Люблю отдыхать в Крыму, на Камчатке, на Байкале. Там потрясающе красивая природа.

18. В свободное время играю на гитаре, люблю походы.

19. Идеальный учитель работает с разумом и с душой своих учеников.

20. Хочу увидеть Землю из космоса. И надеюсь, что обязательно увижу.

21. На каком-то этапе человечество перевели с пути развития внутреннего потенциала, заложенного в нас Творцом, на приобретение внешнего. Это то, что повлекло мощную деградацию человечества и его главную проблему.

22. Если ассоциировать себя с животным, я выбрал бы тигра. Осторожный, неторопливый и в то же время стремительный.

24. В людях не терплю лживость и непорядочность.

25. Хотел бы уметь читать мысли людей и видеть, что они на самом деле собой представляют, а также предвидеть будущее.

26. Риск — благородное дело. Но только в том случае, если он продуман и рискуешь ты ради правильной цели.

27. Безрассудных поступков не совершаю. Хотя многие посчитали безрассудством, когда после окончания с отличием юридического факультета МГУ я оставил хорошую работу и пошел в армию.

28. Единственное, что невозможно простить, — предательство.

29. Боюсь бесполезно прожить жизнь, не реализовав свой потенциал.

30. Настоящий мужчина — смелый, мудрый и ответственный, человек, который ведет вперед, защищает и заботится о тех, кого любит и кто ему дорог.

ДОСЬЕ

Анатолий Леонидович Мальцан родился 13 сентября 1983 года. С отличием окончил юрфак МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2009 году пособственномужеланиюбылпризвандля прохождения срочной службыввойскаспециальногоназначения, служилвспецназеБалтийскогофлотаВМФРФ. В 2017–2018 годах прошел профессиональную переподготовкунаэкономическомфакультете МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика и управление». С 2019 года — начальник Управления по обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы.

Читайте также: Предпочтение отдаю новостной программе, а не музыке

хоббиувлечениеинтервью
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Все мнения
О проекте