Дорогой, я все потратила

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Каждая четвертая москвичка не доносит премию до семейного бюджета. Среди мужчин же премию тратят на свои нужды только 10 процентов. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром популярного сервиса по поиску работы. «Вечерка» выяснила, почему так происходит.

На вопрос, как они поступят, если неожиданно получат премию, большинство (77 процентов) ответили, что сообщат о премии и поделятся деньгами с семьей.

— Расскажут о премии, но оставят деньги себе 11 процентов опрошенных, еще 6 процентов не будут сообщать супругу или супруге о неожиданном бонусе, — рассказывает руководитель исследовательского центра портала по поиску работы SuperJob Наталья Голованова.

Женщины, как выяснилось, оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин: 25 процентов против 10 А люди с доходом менее 30 тысяч рублей — не отправляют премию в семейный бюджет чаще граждан с зарплатой от 80 тысяч — 24 и 15 процентов соответственно.

— Это неудивительно. Чем ниже у человека доход, тем более он ограничен в средствах. Ему просто не хватает средств на личные «хотелки», вот он и стремится внеплановые доходы потратить на себя, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

Что же касается женщин, то, как пояснил эксперт, они в принципе больше на себя тратят.

— Мужчина с древних времен — добытчик. Чем больше он приносит, тем больше его уважает общество и он сам. Поэтому практически все несут в дом и «сверхурочные», — рассказывает эксперт. — Самоуважение женщины и ее уважение со стороны общества во многом зависят от того, как она выглядит. Отсюда постоянные вложения в свою внешность — прическа, маникюр, модная одежда, обувь, украшения, косметика. На все это нужны деньги.

Поэтому во многих семьях и существует придуманный женами принцип: «все твои деньги — наши, все мои деньги — только мои».

Семейный психолог Анна Лопарева уверена, что мужья нередко упрекают жен в лишних, с их точки зрения, тратах.

— Неудивительно, что некоторые женщины стараются иметь какие-то «свои», неподотчетные деньги. Конечно, это в первую очередь вопрос внутрисемейных отношений. Возможно, мужчина просто измучил свою женщину придирками, — сказала эксперт.

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