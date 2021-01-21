Столичному опыту лечения коронавирусной инфекции посвятили книгу

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Специалисты Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова издали книгу «Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции. Организация работы в условиях многопрофильного стационара».

Книга стала первым отечественным изданием об организации работы многопрофильного стационара, который был переоборудован под инфекционный госпиталь. Издание рассказывает об опыте врачей, работающих в «красной» зоне. Участие в создании книги принимали более 100 сотрудников больницы и клинических кафедр.

— Книга разбита на четыре части. Новая коронавирусная инфекция, ее осложнения, лечение сопутствующих заболеваний и клинические случаи. Сборник иллюстрирован цветными снимками и дополнен сухими цифрами статистики, за которыми стоит огромная работа трехтысячного коллектива, — рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В монографии подробно рассказывается об этапах перепрофилирования центра, диагностике и лечении COVID-19. Также в книге говорится об оказании помощи больным с различными видами хирургических, кардиологических, неврологических, травматологических, акушерско-гинекологических и других патологий, которые нередко сочетаются с COVID-19. В монографию вошли уникальные клинические примеры — случаи эффективного лечения мезентериального тромбоза у пациента с COVID-19, успешное ведение больного с тяжелым инсультом.

— Данная книга как первое издание на актуальную тему, безусловно, заинтересует специалистов по организации здравоохранения, различным клиническим дисциплинам и будет полезным руководством в повседневной практической деятельности, — отметил президент научного медицинского сообщества терапевтов Анатолий Мартынов в предисловии к книге.

Добавим, что специалисты ГКБ № 15 за время пандемии вылечили уже более 40 тысяч пациентов с коронавирусом нового типа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова:

— Полагаю, что опыт, накопленный специалистами нашей больницы в борьбе с опасной инфекцией, весьма убедителен и поможет лечебным учреждениям других регионов не только более эффективно проводить диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, но и грамотно организовывать маршрутизацию в стационарах.

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