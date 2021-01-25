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К вопросу об утилизации техники
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

К вопросу об утилизации техники

Полина Французова

Общество

Пару десятков лет компьютерное оборудование считалось довольно редким явлением, поэтому оно рассматривалось в компаниях и на предприятиях достаточно долго. Сегодня благодаря техническому прогрессу использование такой техники стало более доступным. К тому же, новые модификации появляются каждый год, поэтому с выбором не должно быть проблем. Многие при этом задаются вопросом о том, что делать со старой? В том случае если нет возможности продать оборудование ввиду ее неработоспособности, единственным вариантом становится переработка. К примеру, сегодня доступна такая услуга, как экологический сбор.

Под подобными мероприятиями подразумевается не простой сбор и хранение оборудование в помещении. Подобный подход становится нарушением принятых стандартов. Чаще всего экосбор — это комплексный процесс, включающий в себя следующие стадии:

• прием оборудования;

• разбор на составные части;

• вторичное использование полезных элементов;

• утилизация, предусматривающая отправление старых либо неисправных изделий на специализированные заводы.

Если говорить о стоимости такого плана мероприятий, все определяет в данном случае объем. В том случае если клиент выпускает определенное число техники, для него вопрос утилизации ПК, планшетов и ноутов будет бесплатным. Однако есть также возможность и индивидуального приёма единичной продукции по низкой цене. При необходимости все вопросы, связанные с утилизацией, можно обсудить с профи. Грамотный подход к делу определяет положительный результат.

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