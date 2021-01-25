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Инспекторы проверяют посетителей московских торговых центров
Главный инспектор ОАТИ Игорь Бортников (слева) составляет протокол на Дмитрия Юсуфова в торговом центре на Тульской / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Инспекторы проверяют посетителей московских торговых центров

Василиса Чернявская 

Общество

В понедельник, 25 января, сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели ряд проверок городских организаций. В их числе — заведения общепита и торговые центры.

Ежедневно инспекторы вместе с полицией обследуют торговые центры, которые посещают десятки тысяч человек. При такой проходимости людей важно помнить о соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении масок и перчаток. Однако не все соблюдают такие простые правила. Ношение маски на подбородке, перчаток — в кармане может нанести урон и здоровью, и кошельку.

— Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты у физлица составляет четыре тысячи рублей, — напомнили в Объединении административно-технических инспекций.

Инспекторы вчера проверили торгово-развлекательный центр «Ереван Плаза», расположенный возле станции метро «Тульская». В результате были составлены протоколы на нерадивых посетителей.

Более серьезные нарушения обнаружены в одном из заведений общепита в столичном центре. Так, ресторан «ХищникСтейкs & Burgers» в Мещанском районе могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.

— Ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00, — напомнил он о действующем ограничении в работе заведений общепита. — В рамках проведения очередного рейда было выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после полуночи.

Сергей Михайлов отметил, что за выявленное нарушение юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

— В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей — до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, — добавил он.

А в Роспотребнадзоре сообщили о том, что кальянная «Мята Lounge» на улице Велозаводская опечатана из-за невыполнения мер профилактики распространения коронавируса. Так, на входе в кальянную не организован контроль температуры тела посетителей, в заведении не соблюдается дистанцирование, отсутствует разметка, не соблюдается дезинфекционный режим, нет сведений о тестировании сотрудников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Данчиков, начальник главконтроля Москвы:

— Ответственность за нарушение масочно-перчаточного режима, а также за несоблюдение социальной дистанции лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение.

При выявлении фактов несоблюдения указанных требований к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершено.

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