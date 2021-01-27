Не экономьте на главном: какую обувь выбрать в этом сезоне

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Выбирая обувь на зиму, мы ориентируемся не только на качество и удобство, но и на внешний вид. И найти баланс между комфортом и стилем не всегда бывает просто. «Вечерка» расспросила стилиста-имиджмейкера Ксению Андриянову про тренды нынешнего зимнего сезона.

СТИЛЬНО И УДОБНО

Грубые ботинки на шнуровке с тракторной подошвой — один из трендов этого сезона. Такая модель может стать базой вашего гардероба или добавить нотки дерзости в романтичный лук. Например, при сочетании грубых ботинок с брючным костюмом или юбкой миди получатся очень интересные образы.

Еще одна удобная и популярная модель зимних ботинок — челси. Это базовая вещь, которая подойдет каждой девушке. За счет разнообразия моделей и подошвы можно носить их с любым гардеробом. Например, в сочетаний с ажурными гольфами.

НЕОРДИНАРНЫЙ ВЫБОР

Основой вашего гардероба могут стать ботинки казаки. Выбирайте лаконичные модели без фурнитуры. Эту обувь в духе Дикого Запада дизайнеры рекомендуют сочетать с романтичными цветочными платьями и ковбойскими шляпами.

Еще один фаворит ярых модниц — ботильоны с квадратным мысом. Довольно спорная модель для многих женщин. Но такой мыс удобен в носке и добавляет перчинку даже в самый лаконичный образ.

Низкие остроносые ботильоны — тоже отличный вариант для тех, кто любит выделяться зимой. Остроносые модели могут подчеркнуть вашу статусность и сексуальность.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Тем, кто привык к более строгим и сдержанным вариантам, подойдет обувь черного, оливкового, синего цвета. Тем, кто посмелее, следует обратить внимание на яркую и выразительную расцветку — мальвово-красную, оранжевую, желтую.

Тем, кто хочет выделяться, но пока не готов к ярким экспериментам, рекомендуем присмотреться к светлым тонам: песочному, белому, кремовому и их оттенкам. Такие цвета освежат образ и подчеркнут вашу индивидуальность.

Отметим, что вы можете выбрать обувь любого оттенка, не обращая внимания на актуальные цвета. Современная мода многогранна. Она не любит ограничения и рвет шаблоны.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Уберите подальше облегающие сапоги до середины икры. Такая модель нарушает пропорции фигуры и укорачивает ваши ноги.

Еще одна обувь, от которой стоит отказаться, — любые модели на танкетке. Это устаревший тренд. Если вы хотите стать выше и вытянуть силуэт, то приобретите любую актуальную обувь на устойчивом каблуке.

Полусапожки с меховой отделкой тоже устарели. Их сложно стилизовать в современный образ успешной женщины или девушки. Луноходы и унты также перестали быть актуальными. Не выбирайте их, какими бы теплыми и удобными они вам ни казались.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Русская зима — серьезная проверка для обуви. Морозы, перепады температуры, слякоть и реагенты способны испортить самые качественные изделия. Поэтому при выборе зимней пары всегда обращайте внимание на материал изделия.

Например, кожаная обувь практична, не деформируется и долго служит. Но и производство синтетических тканей не стоит на месте — микрофибра, вискоза, лайкра имеют прекрасные водоотталкивающие и согревающие свойства. Правда, такая обувь требует более тщательного ухода.

Зимняя обувь должна быть с меховой подкладкой внутри. А также обязательно смотрите на подошву — большое количество углублений и рисунков делает сапоги более устойчивыми на льду. Самый лучший материал для нее — полиуретан, резина, они не пропускают воду.

Обувь для холодного сезона следует выбирать на размер больше. Между носком сапога и ногой должно быть немного места, чтобы была возможность надеть теплый носок.

ИСТОРИЯ ШПИЛЬКИ

Высокий каблук, делающий ногу столь изящной, появился во Франции во времена правления Людовика XIV.

Причина его появления весьма прозаична: король был невысокого роста и очень переживал по этому поводу. Ходить на высоких каблуках было не очень удобно. Потому все придворные, и король Людовик в первую очередь, вооружились тросточками, которые помогали поддерживать равновесие при ходьбе.

ЛИКБЕЗ

Челси — короткие ботинки с чуть заостренным округленным носом. Главная отличительная черта — эластичные вставки по бокам.

Казаки — ботинки с широким голенищем и скошенным каблуком.

Ботфорты — сапоги с удлиненным стоячим голенищем, закрывающим колено.

Ботильоны — короткие полусапожки с устойчивым каблуком.

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