Идем на посадку

Фото: Михаил Воробьев, «Вечерняя Москва»

Огородный бум начинается! Почти незаметно подошли мы с вами к началу дачных хлопот – тех, что происходят пока что не в саду, а на столах и подоконниках, но при этом не менее увлекательны.

Самые нетерпеливые огородники стремятся посадить рассаду томатов уже в конце января, но лучшее время для этого наступит все же в феврале.

Универсальный грунт, который продается в крупных сетевых маркетах, прекрасно для этого подходит. Все же пролейте его слабым раствором марганцовки или прокалите в духовке, это защитит растения от вредителей и болезней.

Очень удобны для рассады торфяные горшочки. Берите для томатов те, что побольше. Если рассада начнет все-таки тянуться, сможете ее аккуратно пришпилить, и растения выпустят дополнительные корешки. В случае с томатами это важно — их вообще рекомендуют сажать, вытягивая стволики вдоль посадочных канавок.

Теперь — свет. Хоть день и становится все длиннее, естественного освещения рассаде не хватит. Организуйте растениям подсветку! Лучше — специальную, если такой нет — досвечивайте лампами дневного света.

Хитрый способ — класть семечко в горшочек не по центру, а чуть сдвинув в сторону. И не насыпайте земли доверху, лучше будете ее подсыпать по чуть-чуть, если растение примется тянуться.

Что выбрать для посадки? Разносортицу. Но очень важно на каждой из палет сделать пометку, какие именно томаты тут растут, ведь по рассаде к моменту высадки определить это будет очень трудно. Опрыскивать томаты не стоит, но через пару недель после посадки подкормите их комплексным минеральным удобрением.

СПРАВКА

Благоприятные дни для посадки томатов (по лунному календарю):

— 4 , 5, 13,14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 февраля

— 3 , 4, 17, 18, 22, 23, 30 и 31 марта

Не стоит сажать рассаду:

— 10, 11, 12, 27 февраля

— 12, 13, 14, 28 марта

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