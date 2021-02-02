Зерно сомнений: почему дефицит доверия в современном обществе стал острой проблемой

Кадр из фильма «Дорогой Джон»/2010. «CP-Digital»

МВД и Центробанк предупредили россиян об очередной схеме кибермошенничества, вновь напомнив гражданам о необходимости проявлять осторожность и бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. С другой стороны, на фоне серьезного роста в период пандемии всевозможных афер в обществе резко снизился уровень доверия людей друг к другу. А его острый дефицит, по мнению экспертов, не менее опасен, нежели чрезмерная наивность.

Шквал звонков с незнакомых номеров, требовательные и тревожные сообщения о якобы взломе банковских счетов, карт, перспективе потерять кровные... И нужно прямо сейчас, именно в этот момент сделать так, как тебе говорит этот серьезный, решительный голос позвонившего «сотрудника службы безопасности». За последний год с подобным сталкивались очень многие. Количество мошеннических звонков в России в период пандемии коронавируса увеличилось на 200 процентов, сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев. И вот новая, уже январская весть: злоумышленники стали представляться сотрудниками правоохранительных органов и сообщать клиентам банков, что в отношении их возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

«Не верьте», — твердят эксперты, оперативно реагируя на то и дело возникающие схемы обмана, основанного на методе социальной инженерии: тут бьют по больному, не дают опомниться, внушают и убеждают.

По оценке аналитиков, 75 процентов всех мошеннических операций осуществляются по принципу обмана на доверии.

И не похоже, чтобы, несмотря на все предупреждения, погоревших от собственной наивности становилось меньше. А вот ряды тех, кто предпочитает не верить никому, даже самым близким, в последнее время стремительно пополняются. По данным Центра исследований гражданского общества, на вопрос: «Можно ли доверять большинству людей» — подавляющее число граждан сегодня говорит решительное «нет». А по опросу фонда «Общественное мнение», только 20 процентов респондентов считают, что людям доверять можно. Чаще всего, что интересно, так отвечали москвичи.

По больному

«С началом действия режима самоизоляции активизировались мошенники, которые используют введенные ограничения в своих целях», — говорится на сайте правительства Москвы. Горожан, растерявшихся в новых условиях жизни, связанных с опасностью для здоровья и вынужденными ограничительными мерами, обманывали не стесняясь.

В конце года стало известно, что лжекоммунальщики вновь повадились навещать пожилых москвичей, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, а заодно и впаривая старикам дорогое оборудование. Очень доверительно, под соусом «только для вас» «подгонялись» очиститель воздуха, удаляющий возбудителя вируса, маски с фильтром, отсеивающие вирус, или «чудо-средство» от COVID-19. И покупали ведь! Как и липовые цифровые пропуска на въезд и передвижение по Москве весной и летом, несмотря на предупреждение министра правительства Москвы, первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя столичного Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка о том, что они выдаются бесплатно.

А сколько штрафов за нарушение карантина неизвестно кому оплатили поверившие фейковым СМС-сообщениям! Не счесть. Оперативность аферистов поражает воображение. Вот они-то уж точно шли в ногу со временем. Осенью мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не верить интернет-мошенникам, которые оказывают «помощь» со справками, якобы подтверждающими наличие антител к коронавирусу. А стоило появиться информации о принятых мерах государственной поддержки, как на рынке лжеуслуг тут же возникли предложения оформить пособие и компенсацию ущерба, нанесенного вирусом. И, как бы все это ни странно звучало, неплохо заработать на этом обмане мошенникам тоже удалось.

В новом году «в моду» входят ложные предложения о работе. Что не удивительно: город постепенно приходит в себя, число заболевших снижается. Работа многим нужна как воздух! Жулики не щадят никого, спекулируя на наших слабостях, страхах и простых человеческих потребностях.

— В трудные времена всегда хочется на кого-нибудь опереться, получить поддержку и помощь, — комментирует психолог Людмила Федотова. — А это ведь и значит «довериться». Впустить в дом, в душу, поделиться проблемой… На этом и работают современные аферисты, с блеском освоившие приемы социальной инженерии. Она самая эффективная. Проанализируйте любой вариант «развода», и вы поймете, что в его сценарии множество психологических уловок именно для того, чтобы войти в доверие, спровоцировать на откровенность. Один откроет дверь в квартиру, другой — поделится конфиденциальными данными, третий — и вовсе распахнет душу. Немало ведь и тех, кто по наивности и добросердечию передал свои средства злоумышленникам, назвавшимся организаторами благотворительных акций в помощь заразившимся коронавирусом. И если сложить все варианты обмана, которые сегодня используют аферисты, действительно может показаться, что врут все. И беда в том, что многие, обжегшись, делают именно такой вывод.

Испытание на прочность

На самом деле то, что мошенникам в пандемию удалось-таки обвести вокруг пальца большое количество людей, поражает даже самых компетентных экспертов. Ведь уровень доверия всему и вся в нашем обществе и до пандемии оставлял желать лучшего. Проведенный еще в 2019 году опрос специалистов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС показал, что около половины россиян не доверяют никому, кроме членов своей семьи, а многие не верят даже им. Каждый третий сообщил, что число людей, которым он может довериться, с каждым годом уменьшается.

«Мы живем в эпоху априорного недоверия и сталкиваемся с тем, что и мы не верим никому и, соответственно, нам особо не верят», — такое мнение недавно высказал президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Кстати, тема доверия сегодня беспокоит и зарубежных экспертов. Так, директор Шанхайского института исследования международных проблем Чэнь Дунсяо считает, что «страны мира в условиях нестабильности в мировой экономике должны как можно скорее решить проблему дефицита доверия». «Мы живем в очень тесном мире, где все зависят друг от друга, мы все более становимся международным сообществом, где принципы популизма, протекционизма и односторонности неприемлемы», — говорит он.

— На самом деле проблема доверия действительно в современном мире стоит остро как для каждого человека в отдельности, так и всего общества в целом, — комментирует кандидат социологических наук Алексей Егоров. — Современные технологии сегодня позволяют многое из того, что совсем недавно считалось за гранью этики, норм морали, если хотите. Следить за перемещениями ребенка-школьника, например, сегодня не зазорно, а, напротив, такие меры приписываются ответственному родительству. А вопрос на самом деле спорный. Ведь его корни тоже лежат в вопросе доверия, которое необходимо между детьми и взрослыми.

Я уже молчу о моде следить за супругами с помощью всяких шпионских гаджетов. Это ведь тоже тема серьезных споров о том, нужно ли людям быть вместе, если цена тому — тотальное недоверие, которое пожирает чувства, сжигает душу и портит самые светлые отношения. Огромный объем информации, свалившийся на наши головы из интернета, в котором нет никаких этических фильтров, конечно, отчасти привел к тому, что мы просто растерялись и совершенно не понимаем, кому можно доверять, а кому — нет.

По мнению эксперта, подобная растерянность перед выбором «претендентов на доверие» часто становится причиной того, что человек начинает верить не тому, кто этого действительно заслуживает.

— Доверие, как известно, нужно завоевать, — продолжает социолог. — Мошенники кропотливо над этим работают, используя в том числе человеческие слабости. Простой пример: вам звонят и говорят, что ваш банковский счет взломали. И нужно что-то делать. Вы теряетесь, не знаете, что предпринять. Да и вообще все это очень некстати… А тут вам предлагают все сделать за вас. Только номер счета скажите. Стариков «ловят» на их потребности поговорить о своих делах, проблемах. Обеспеченных и деловых — на элементарном тщеславии и желании получить на халяву ту или иную выгоду.

А проблема всех обманутых в том, что они не озадачились понять разницу между наивной доверчивостью и разумной доверительностью. А это очень разные вещи. Именно в этом ее ценность. И отказываться от такого очень человеческого чувства, конечно, нельзя. Просто потому, что только на основе взаимного доверия можно выстроить нормальные отношения с коллегами, любить и воспитывать детей. А вот испытывать доверие на прочность все-таки не стоит. Потерять его куда проще, чем заслужить. А то, что россияне перестали доверять даже близким родственникам, говорит о том, что в нашем обществе мало кто озадачивается, чтобы беречь этот бесценный дар по отношению друг к другу.

Еще одно интересное наблюдение аналитиков: по данным Всемирной медицинской ассоциации, в развитых странах резко снижается процент доверия к врачам среди населения. Одной из причин эксперты называют огромное количество ложной информации в интернете на тему охраны здоровья и борьбы с лишним весом.

Фото: pixabay.com

Поиски золотой середины

Пандемия бросает вызов, обнажив самые острые проблемы стран, обществ, каждого живущего на планете. Западные философы, поспешив заявить о неизбежности трансформации мирового порядка, наперебой начали пророчить новую реальность, основываясь на ускорившемся процессе развития информационных технологий. Российские если и говорят о вызове, то скорее не человечеству, а человечности. Именно об этом спорили и участники дискуссии «Дефициты нашего времени: Доверие. Понимание. Смысл», прошедшей в рамках XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии». По мнению директора Школы антропологии будущего РАНХиГС Александра Асмолова, сегодня в обществе происходит сложный поиск баланса между доверием и недоверием, найти который должны помочь человеческие приоритеты, выходящие на первый план. Один из главных — внутренняя экспертиза, считает публицист, кинорежиссер Авдотья Смирнова.

— Для меня комфортна та реальность, в которой есть блестящие финансисты, психологи, писатели, историки, — говорит она. — Слушая их и учитывая их экспертное мнение, я понимаю свою позицию. То количество конспирологических теорий, то количество социальных медиа, которые позволяют высказываться по любому поводу любому человеку, для культуры и для науки осознается как проблема… Кому доверять, если каждый сам себе «эксперт»? За последний год все, кто меня окружает, превратились в вирусологов, иммунологов, крупнейших специалистов по антибиотикам, прививкам.

Эта реальность для меня абсолютно противоестественна и вызывает отторжение.

Разделяет беспокойство и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, также принявший участие в дискуссии:

— Авдотья увидела опасность размывания институтов, которые формируют понимание доверия. И да — доверие в опасности. На арену выходят люди, которые берут на себя право давать оценки, но не вполне разбираются в сути вопроса.

С другой стороны, по мнению политика, в пандемию у населения появился интерес к взаимопомощи.

— Эта поддержка вышла на новый уровень в период пандемии: больше 70 процентов населения участвовали в поддержке своих близких, а 26 процентов помогали и поддерживали незнакомых людей, — продолжает Алексей Кудрин. — Мне кажется, это один из новых факторов нашей жизни, когда, несмотря на некоторые не всегда удобные государственные условия, люди начинают тянуться друг к другу, искать смысл жизни, справедливость.

«Человеческое выходит на сцену», — соглашается директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская.

— Мы многие месяцы работаем дистанционно, и оказалось, что не хватает обоняния, слуха, движения — нет богатой когнитивно-сенсорной среды, того, что называется «фидбэк» (обратная связь. — «ВМ»), — говорит она. — Мне нужно смотреть, как люди ходят, как они смотрят друг на друга, как они двигаются. То, на что мы раньше не обращали внимания, на самом деле оказалось важно.

И тем не менее не все так просто и благостно, как хотелось бы. По словам предпринимателя и филантропа Рубена Варданяна, когда он, выступая перед аудиторией, задает вопрос: «Какому количеству людей и институтов вы доверяете?» — оказывается, 90 процентов доверяют одному институту или не доверяют ни одному.

А вот художественный руководитель — директор Академического Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин считает недоверие закономерным защитным свойством человека.

— Доверия всегда не хватало, а излишнее было куда опаснее, — высказывает он свою точку зрения. — Мы мало разговариваем, мы разучились слушать и слышать друг друга. А время тратим не на поиски истины, а на доказательство своей правоты. Где найти срединный смысл? Только в желании услышать, причем даже того, с кем в корне не согласен.

А поводов для споров и сомнений в современной реальности немало. О некоторых из них, размышляя о будущем, говорила на встрече Татьяна Черниговская.

— Наш технологичный мир делает подделки, которые чуть ли не лучше оригиналов,— отметила она. — Искусственный интеллект пишет картину, как Дюрер, или музыку — как Вивальди. С этим-то что делать? Мы хотим настоящего или нас устраивает хорошая подделка? Сергей Капица говорил, что образование будущего — это образование понимания. Поэтому сегодня учитель важнее, чем был всегда. Получая несметные данные, огромный объем информации, наши дети нуждаются в поводыре, в том, кто поможет проанализировать и вычленить главное. Это позволит не обмануться.

На сложные философские вопросы не ответишь в короткой дискуссии. Однако то, что эти вопросы заданы, уже говорит о том, что над ними придется всерьез задуматься. Хотя бы для того, чтобы понять главное правило доверия: начинать нужно с себя, стараясь быть честным с теми, кто тебя окружает.

— Многие скептики ошибочно полагают, что недоверие оберегает от разочарований, — говорит психолог Илья Суровцев. — Ошибочно — потому что, пребывая в неверии ко всем и всему, сея зерна недоверия по поводу и без, человек обрекает себя на жизнь в постоянном разочаровании. Поверьте, жить, доверяя и подчас обжигаясь, легче, чем жить, не доверяя никому никогда. А вообще вопрос доверия, наверное, одна из самых непростых дилемм, преследующих нас всю жизнь. Каждый случай — уникален, конкретные человеческие отношения — разные. Но золотых середин в той или иной ситуации быть не может: ты либо доверяешь, либо нет. Наполовину не получится.

ЦИФРА

67 процентов граждан нашей страны считают, что в отношениях с людьми следует проявлять осторожность.

ЦИТАТА

Евгений Стеблов, народный артист РФ, первый заместитель председателя союза театральных деятелей России (из книги «Против кого дружите»):

— Мне кажется, в век столь значительных интеллектуальных ухищрений верить друг другу — единственная возможность не быть обманутым.

КСТАТИ

По оценке эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, 70 процентов российских сайтов, посвященных пандемии коронавируса, потенциально мошеннические.

СПРАВКА

Доверие в социологии и психологии — это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. Доверие считается основой всех социальных институтов.

РЕЙТИНГ

Социологи исследовательского холдинга «Ромир» опубликовали результаты «Рейтинга доверия топ-100» за последние три месяца. Примечательно, что, по оценке экспертов, в первой сотне публичных персон, кому доверяют граждане нашей страны, практически нет ученых и региональных лидеров. Возглавляет рейтинг первой пятерки президент России Владимир Путин. На втором месте министр обороны РФ Сергей Шойгу. Третье место в рейтинге сохранил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Министр иностранных дел Сергей Лавров занял четвертую позицию в рейтинге, а премьер-министр страны Михаил Мишустин — пятую.

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

В рейтинге лидеров доверия россиян также числятся медийные лица: телеведущие Андрей Малахов, Иван Ургант, Владимир Соловьев, Александр Гордон, Владимир Познер, Максим Галкин, а также видеоблогер Юрий Дудь, режиссер Никита Михалков и актер Константин Хабенский. Интересно, что у мужчин наибольшим доверием пользуется Владимир Соловьев, а у женщин — Максим Галкин.

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