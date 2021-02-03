Талант нашел новое применение

Зубайдат Омарова слепила из снега двух любимых мультперсонажей своей дочери Алины / Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Москвичка Зубайдат Омарова организовала во дворе своего дома сад со скульптурами из снега. Вручную она создала уже больше 40 персонажей мультфильмов, сказочных героев и зверей, чем и снискала популярность среди пользователей социальных сетей.

Однажды зимним утром во время прогулки с дочкой Алиной Зубайдат Омарова решила слепить из снега медвежонка, чтобы порадовать ребенка. Среди инструментов — только пластиковая детская лопатка. Оказалось, этого «оборудования» достаточно. Всего за час Зубайдат создала настоящую снежную скульптуру. А ведь раньше она и не подозревала, что сможет таким образом реализовать свой талант.

— Я работала кондитером-скульптором. Лепила из мастики разные фигурки на торты. Но потом ушла в декрет. Снежные скульптуры я начала лепить именно для дочки, а теперь делаю их для себя и подписчиков, — рассказала Зубайдат Омарова.

Девушка окончила художественно-графический факультет Дагестанского государственного педагогического университета. Она знает толк в лепке скульптур.

Зубайдат не использует никаких особенных инструментов: для придания формы подходит обычная лопатка.

Кстати, с выбором персонажей проблем никогда не возникает. В этом деле командуют дети.

— Моей дочери Алине уже почти шесть лет, а сыну Алану — годик. Они мне и подсказывают, кого слепить в следующий раз, — поделилась Зубайдат Омарова. — Я просто ищу изображение выбранного героя в интернете и иду во двор лепить. Иногда импровизирую и придумываю персонажа сама.

Соседям необычные снежные фигуры, которые девушка лепит прямо под своими окнами, пришлись по душе. Сейчас это место стало очень популярным у молодежи. Многие приходят сюда, фотографируются. К повышенному вниманию к себе и своему творчеству Зубайдат относится очень сдержанно. Но сворачивать лавочку она не собирается. Девушка даже планирует в будущем организовать собственную выставку или, может быть, поучаствовать в конкурсе по благоустройству дворов. Не пропадать же таланту зря!

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ

Больше всего разных снежных фигур можно найти в Японии на ежегодном фестивале. Там мастера создают необыкновенные композиции из снега. Они лепят макеты реально существующих зданий и поезда в натуральную величину. Самую большую снежную скульптуру построили в китайском городе Харбине. Там 150 художников-скульп торов в 2016 году создали храм в европейском стиле. В высоту здание достигло 51 метра. Общая площадь храма

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