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Талант нашел новое применение
Зубайдат Омарова слепила из снега двух любимых мультперсонажей своей дочери Алины / Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Талант нашел новое применение

Александр Кудрявцев

Общество

Москвичка Зубайдат Омарова организовала во дворе своего дома сад со скульптурами из снега. Вручную она создала уже больше 40 персонажей мультфильмов, сказочных героев и зверей, чем и снискала популярность среди пользователей социальных сетей.

Однажды зимним утром во время прогулки с дочкой Алиной Зубайдат Омарова решила слепить из снега медвежонка, чтобы порадовать ребенка. Среди инструментов — только пластиковая детская лопатка. Оказалось, этого «оборудования» достаточно. Всего за час Зубайдат создала настоящую снежную скульптуру. А ведь раньше она и не подозревала, что сможет таким образом реализовать свой талант.

— Я работала кондитером-скульптором. Лепила из мастики разные фигурки на торты. Но потом ушла в декрет. Снежные скульптуры я начала лепить именно для дочки, а теперь делаю их для себя и подписчиков, — рассказала Зубайдат Омарова.

Девушка окончила художественно-графический факультет Дагестанского государственного педагогического университета. Она знает толк в лепке скульптур.

Зубайдат не использует никаких особенных инструментов: для придания формы подходит обычная лопатка.

Кстати, с выбором персонажей проблем никогда не возникает. В этом деле командуют дети.

— Моей дочери Алине уже почти шесть лет, а сыну Алану — годик. Они мне и подсказывают, кого слепить в следующий раз, — поделилась Зубайдат Омарова. — Я просто ищу изображение выбранного героя в интернете и иду во двор лепить. Иногда импровизирую и придумываю персонажа сама.

Соседям необычные снежные фигуры, которые девушка лепит прямо под своими окнами, пришлись по душе. Сейчас это место стало очень популярным у молодежи. Многие приходят сюда, фотографируются. К повышенному вниманию к себе и своему творчеству Зубайдат относится очень сдержанно. Но сворачивать лавочку она не собирается. Девушка даже планирует в будущем организовать собственную выставку или, может быть, поучаствовать в конкурсе по благоустройству дворов. Не пропадать же таланту зря!

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ

Больше всего разных снежных фигур можно найти в Японии на ежегодном фестивале. Там мастера создают необыкновенные композиции из снега. Они лепят макеты реально существующих зданий и поезда в натуральную величину. Самую большую снежную скульптуру построили в китайском городе Харбине. Там 150 художников-скульп торов в 2016 году создали храм в европейском стиле. В высоту здание достигло 51 метра. Общая площадь храма

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