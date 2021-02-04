Московский НПЗ определил финалистов интеллектуального турнира «Умножая таланты»

Фото: Сергей Шинов

Завод завершил региональный этап интеллектуального турнира среди старшеклассников «Умножая таланты». Это состязание объединяет школьников, интересующихся точными науками и цифровыми технологиями, и проверяет умение применять академические знания для решения реальных производственных задач. «Умножая таланты» — один из ключевых проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Учащиеся старших классов столичных школ в онлайн-формате представили к защите варианты решения задач по нефтегазовой тематике и цифровых кейсов, разработанных специалистами «Газпром нефти», парка науки и искусств «Сириус» и университета ИТМО. По итогам мероприятия определены финалисты, которые поборются за победу с конкурсантами из других регионов. Авторы лучших исследований попадут в финал.

— Мы традиционно поддерживаем образовательные программы, позволяющие старшеклассникам попробовать свои силы в решении актуальных задач в нефтегазовой отрасли и помогающие определиться с будущей профессией. Чтобы успешно справиться с заданиями, необходимы дружная командная работа, живой интерес к предмету и пытливый ум. С каждым годом уровень подготовки команд становится все выше, — отметил заместитель генерального директора московского НПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко.