«Скриплю, но держусь»: как выбрать качественную мебель

Фото: Pexels / Maksim Goncharenok

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей продукции России бьет тревогу: объем теневого мебельного рынка в стране достиг исторического максимума — 40 миллиардов рублей. «Вечерка» узнала, чем это может грозить покупателям.

Теневое производство мебели несет опасность горожанам. Нечестные компании не проходят проверок на соответствие стандартам качества, а значит, и товары, которые они делают, оставляют желать лучшего.

— Есть подтвержденные факты за прошлый год, что мебель изготавливалась из плиты несоответствующего качества, — рассказали в ассоциации. — В составе было превышено содержание формальдегида — вещества, испарение которого в большом количестве опасно для человека.

Чаще нарушения выявляются в корпусной мебели — к ней относятся шкафы, полки, столы, стеллажи, комоды. Поэтому важно обращать внимание на внутренние торцы. Они должны быть ровными, без сколов и трещин. Заднюю стенку мебели, хоть ее и не видно, тоже надо проверить — если есть выпирающие болты и гвозди, откажитесь от покупки такой мебели. Следов клея или резкого запаха тоже быть не должно.

Надо смотреть в оба

Мебель должна быть выставлена в торговом зале таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к ней покупателей для осмотра. Если этого нет, стоит присмотреться к образцам внимательнее. А также продавец обязан проводить предпродажную подготовку мебели, в том числе проверку комплектности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:

— Я не могу утверждать, что вся мебель, которая делается теневыми производителями, изготавливается из несоответствующих материалов. Но такие случаи есть. К сожалению, выявить некачественный товар чаще всего можно уже после покупки, проведя экспертизу.

Сначала сертификат, потом покупка

Специалисты отмечают, что самостоятельно определить подделку и некачественную мебель крайне сложно. Одних только внешних признаков здесь, увы, недостаточно, ведь многие теневые компании неплохо стараются. Тем не менее можно перестраховаться перед покупкой.

— Чаще всего на некачественную мебель можно наткнуться в неофициальных магазинах, например, если продажа идет через социальные сети, — рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Крупные бренды дорожат своей репутацией, поэтому строго следят за качеством. Есть и достойные небольшие компании, которым тоже можно доверять. В любом случае при покупке мебели у продавца в магазине всегда должен быть сертификат, подтверждающий качество товара.

— Если такого документа нет или компания отказывается его предоставить, то стоит насторожиться и отказаться от покупки у этого производителя, — рекомендовали в ассоциации.

Кстати, при покупке мебели вам обязаны выдать чек с наименованием товара и продавца, артикулом, количеством предметов и фурнитуры, ценой каждого предмета, общей стоимостью набора мебели, видом обивочного материала.

Маркировка убережет от подделки

Бороться с теневыми производителями мебели необходимо, чтобы уберечь потребителей от опасных для здоровья покупок. Эксперты этой отрасли еще обсуждают возможные варианты решения вопроса.

Один из рассматриваемых методов защиты от компаний, которые производят мебель с нарушениями, — маркировка. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России отмечают, что, с одной стороны, это может помочь защитить легальных производителей, которые делают качественный товар.

— С другой стороны, пока что механизм маркировки товаров в нашей стране не отлажен, и по опыту с лекарственными препаратами могут быть задержки поставки мебели, — пояснили в организации.

Также эксперты предлагают усилить контроль за качеством выпускаемой продукции. В ассоциации отмечают, что у государства есть все полномочия и возможности для проведения дополнительных проверок товаров сомнительных производителей. Это поможет вытеснить с рынка некачественный товар.

— Сейчас этим по большей части занимаемся мы сами, но так быть не должно, — подчеркнули специалисты.

Поэтому, пока надежных способов защиты от некачественной мебели еще не нашли, в ассоциации призывают всех покупателей быть осторожными и подходить к выбору мебельной продукции со всей ответственностью.

— Ведь от этого зависит не только срок службы купленных товаров, но и самое главное — здоровье человека, — добавили в организации.

Читайте также: Чем москвичей привлекают квартиры с «бабушкиным ремонтом»