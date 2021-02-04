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Названы лауреаты конкурса МВД «Доброе дело»
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Названы лауреаты конкурса МВД «Доброе дело»

Андрей Объедков

Общество

Во всероссийском литературном конкурсе МВД «Доброе слово» третье место занял номинированный столичной полицией выходец из Туркмении Керим Сейдниязов.

Как рассказали в Студии писателей МВД, приняв участие в литературном состязании, итоги которого за 2020 год подвели совсем недавно, на городском этапе Керим Сейдниязов занял первое место.

— На российском этапе жюри также отметило его повесть «Одна жизнь — две профессии. По следу королевской кобры». В итоге он занял третье место, — рассказывает начальник Студии писателей МВД Дмитрий Жуков.

Как рассказал сам Керим, в российскую столицу он приехал в 2000 году учиться в Институте экономики, финансов и права. После окончания вуза он остался в Москве и сейчас работает в Службе безопасности метрополитена.

— Пять лет назад мне вдруг захотелось заняться литературным творчеством, — вспоминает Керим. — Начинал я со стихов, вдохновившись творчеством туркменского поэта Махтумкули.

Скоро выйдет сборник произведений лауреатов «Доброго слова», где будет и повесть Керима. Вдохновленный успехом, он планирует принять участие в конкурсе и в 2021 году.

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