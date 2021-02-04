Названы лауреаты конкурса МВД «Доброе дело»

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Во всероссийском литературном конкурсе МВД «Доброе слово» третье место занял номинированный столичной полицией выходец из Туркмении Керим Сейдниязов.

Как рассказали в Студии писателей МВД, приняв участие в литературном состязании, итоги которого за 2020 год подвели совсем недавно, на городском этапе Керим Сейдниязов занял первое место.

— На российском этапе жюри также отметило его повесть «Одна жизнь — две профессии. По следу королевской кобры». В итоге он занял третье место, — рассказывает начальник Студии писателей МВД Дмитрий Жуков.

Как рассказал сам Керим, в российскую столицу он приехал в 2000 году учиться в Институте экономики, финансов и права. После окончания вуза он остался в Москве и сейчас работает в Службе безопасности метрополитена.

— Пять лет назад мне вдруг захотелось заняться литературным творчеством, — вспоминает Керим. — Начинал я со стихов, вдохновившись творчеством туркменского поэта Махтумкули.

Скоро выйдет сборник произведений лауреатов «Доброго слова», где будет и повесть Керима. Вдохновленный успехом, он планирует принять участие в конкурсе и в 2021 году.

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